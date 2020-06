Sessantamila franchi da distribuire, sotto forma di buoni per una cena, al personale curante ticinese: è con questo gesto che oggi a Bellinzona BancaStato ha voluto ringraziare l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e la Clinica Luganese Moncucco per l’operato contro il coronavirus.

«Il Ticino ha vissuto mesi molto difficili durante i quali diverse sicurezze ed abitudini sono state stravolte. Tuttavia per tutti quanti una certezza è rimasta costante: saper di poter contare su cure mediche di eccellenza. La risposta con cui le strutture sanitarie hanno fronteggiato l’emergenza, nonché la dedizione e la professionalità del personale curante, hanno indotto BancaStato a voler destinare 60 mila franchi sotto forma di buoni per una cena a collaboratrici e collaboratori dell’EOC e della Clinica Luganese Moncucco. È un piccolo gesto con cui vorremmo dimostrare loro la nostra riconoscenza» ha commentato Fabrizio Cieslakiewicz. I buoni per una cena potranno essere utilizzati nell’ambito del progetto “Vivi il tuo Ticino” ( www.viviiltuoticino.ch ), promosso dal Dipartimento delle finanze e dell’economia e dall’Agenzia Turistica Ticinese.

“Vivi il tuo Ticino” prevede per tutti i residenti domiciliati nel Cantone importanti sconti per cenare e pernottare nel territorio. Il progetto è finanziato da BancaStato e comporta per l’Istituto costi diretti per 6,2 milioni di franchi che si stima potranno generare un indotto di oltre 20 milioni di franchi.