Malgrado l’annullamento di Espoprofessioni, manifestazione che avrebbe dovuto tenersi in questi giorni, il comitato di organizzazione, in accordo con lo sponsor BancaStato, ha deciso di confermare la premiazione relativa al concorso promosso per le classi seconde e terze della Scuola media, pubblica e privata, del Canton Ticino e Grigioni italiano.

Per prepararsi alla visita di Espoprofessioni il comitato di organizzazione aveva lanciato un concorso dedicato alle classi di seconda e terza media del Canton Ticino, rispettivamente prima e seconda SEC/SAP per i giovani del Grigioni italiano, il tutto partendo da un’affermazione fatta durante il World Economic Forum di Davos nel 2016: «Si presume che il 65% dei bambini che iniziano oggi la scuola elementare, lavoreranno in posti di lavoro e funzioni che attualmente ancora non esistono». Partendo da questa premessa si chiedeva alle classi di indagare sulle professioni di oggi pensando a come sono cambiate e quale sarà il loro futuro. Per rispondere i giovani erano invitati ad intervistare dei professionisti di un mestiere a loro scelta chiedendo loro cos’è cambiato nella professione negli ultimi 20 anni e come sarà fra 20 anni.

La giuria del concorso di Esprofessioni, si è riunita per scegliere le 7 classi vincitrici del concorso. Fra i lavori pervenuti sono state scelte queste sette classi per la ricerca effettuata sulla professione e per la cura nell’esposizione. L’elenco delle classi vincitrici è proposto in ordine alfabetico e non vi è una classifica.

SM Agno, 3C, docente di italiano Manuela Guarnieri, professione presentata: Tecnico di sala operatoria

SM Cadenazzo, 3C, docente di classe Gian Franco Pordenone, professione presentata: parrucchiere

SM Cevio, 3A, docente di classe Petra Speziale, professione presentata: Agricoltore

SM Cevio, 3B, docente di classe Luca Paganetti, professione presentata: Cuoco SM

Locarno 1, 3C, docente di classe Marco Banfi, professione presentata: Panettiere pasticciere confettiere

SM Tesserete, 2E, docenti Elisa Maricelli e Chantal Norton, professione presentata: Meccanico di manutenzione per automobili

SM Tesserete, 3A, docente di classe Lorenza Gini, professione presentata: Creatore di abbigliamento

Ognuna di queste sette classi riceverà 500 franchi offerti da BancaStato (con i pacchetti di BancaStato).

