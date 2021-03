Nessuna sorpresa: in Commissione economia e lavoro sono stati firmati due rapporti sull’iniziativa parlamentare elaborata di Andrea Censi (Lega) e Fabio Käppeli (PLR) che chiede l’abrogazione del divieto di vendere alcolici alla sera. Il rapporto di maggioranza di Alessandro Speziali (PLR) - sostenuto dai liberali radicali, dalla Lega, dall’UDC e dal PC - propone un compromesso, ossia mantenere il divieto per i distillati e abrogarlo per i prodotti fermentati. In parole povere: no alla vodka, sì a vino e birra.