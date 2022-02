Sì, anche il Ticino avrà il suo centro educativo chiuso per minorenni. A dodici anni dal lancio dell’iniziativa «Le pacche sulle spalle non bastano», depositata nel 2010 con oltre 11 mila firme dai giovani liberali radicali, il Gran Consiglio ha dato il via libera al contributo a fondo perso di 3,3 milioni per realizzare, appunto, una struttura in grado di accogliere giovani dai 12 ai 18 anni con gravi problemi comportamentali. Soddisfatti del risultato, i giovani liberali radicali (come annunciato dal deputato Fabio Käppeli in aula) ritireranno l’iniziativa. Insomma, tutto (o quasi) è pronto per realizzare il centro educativo chiuso nel nostro cantone.

I prossimi passi

La struttura, che sorgerà ad Arbedo-Castione, permetterà di accogliere fino a dieci giovani con gravi problemi comportamentali e che, per svariati motivi, non possono restare presso la loro famiglia o una famiglia affidataria e nemmeno in un altro centro educativo aperto. Dei dieci posti letto a disposizione, otto saranno previsti per la pronta accoglienza e l’osservazione, uno per le misure disciplinari restrittive e infine uno per l’esecuzione di pene di privazione della libertà (per al massimo 14 giorni). La gestione della struttura sarà affidata alla Fondazione Vanoni, mentre i mandanti saranno le Autorità regionali di protezione o la Magistratura dei minorenni.

Tuttavia, prima di posare la prima pietra della struttura, occorrerà attendere ancora un po’. Il Parlamento, ieri, ha infatti dato mandato alla Fondazione Vanoni di allestire il «concetto pedagogico», ossia la modalità con la quale i ragazzi in difficoltà saranno seguiti dal personale specializzato nel loro percorso di reinserimento. Dopodiché, tale «concetto pedagogico» andrà vidimato dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del DSS e pure dall’Ufficio federale di giustizia. Infine, se il «concetto» sarà approvato, saranno stanziati i 3,3 milioni di franchi necessari per la realizzazione della struttura.

I punti fermi

Dalla discussione in aula sono emersi diversi punti fermi. In primis, come spiegato dalla relatrice del rapporto Cristina Maderni (PLR), è emersa l’urgenza di realizzare una struttura chiusa anche in Ticino. Un’urgenza dettata dal fatto che oggi i ragazzi in difficoltà del nostro cantone sono costretti a recarsi oltre Gottardo per seguire questo tipo di percorso di reinserimento. E questa necessità, ha aggiunto Maderni, «è stata sollevata anche da molti specialisti del settore che si occupano di giovani in difficoltà, compreso il magistrato per i minorenni Reto Medici».

In secondo luogo, è stato sottolineato più volte che lo scopo del centro è quello di educare i ragazzi, di aiutarli a rimettersi in carreggiata, e non di punirli. Per dirla con le parole del consigliere di Stato Norman Gobbi, «non si tratta di un carcere minorile». Oppure con le parole del direttore del DSS Raffaele De Rosa: lo scopo del centro deve essere quello di «permettere ai giovani di riprendere in mano la loro vita».

Il nodo della gestione

A far discutere il plenum è stata poi la gestione del centro da parte di una fondazione privata. Il PS ha infatti presentato un emendamento per chiedere di affidare la gestione della struttura al Cantone. «Lo Stato deve prendersi questa responsabilità», ha spiegato il capogruppo socialista Ivo Durisch. «Nella struttura - ha aggiunto - saranno presenti pure giovani che scontano una pena di breve durata. Deve essere lo Stato a gestire la Giustizia, non il settore privato». Su questo punto, il consigliere di Stato De Rosa ha però spiegato che il mandato alla Fondazione Vanoni «non è una delega in bianco». Maderni, invece, ha sottolineato che la fondazione (l’unica ad essersi messa a disposizione) dispone di tutta l’esperienza necessaria per gestire una struttura di questo tipo. Alla fine, il Parlamento ha bocciato l’emendamento socialista (con 46 voti contrari, 21 favorevoli e 8 astenuti). Infine, il plenum ha quindi approvato il rapporto commissionale (con 58 voti a favore, 7 contrari e 10 astenuti) dando così il via libera alla realizzazione del centro educativo chiuso per minorenni. A favore del centro Lega, PLR, PPD e UDC. Tra i contrari MPS e PC. Più indecisi, invece, PS e Verdi, con alcuni voti a favore, altri contro e diverse astensioni.

