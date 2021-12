Ha fatto parecchio discutere, in Ticino, il caso dell’azienda di consegne a domicilio Divoora che dal 1. novembre ha proposto ai suoi dipendenti un contratto definito dai sindacati come «assurdo e immorale». Questa mattina, come noto, alcuni dipendenti hanno infatti incrociato le braccia e sono scesi in piazza a Lugano . Nel corso del pomeriggio, però, non è tardata ad arrivare la reazione di Divoora.

In merito alla manifestazione di ieri, la direzione aggiunge che «per Divoora è assai poco comprensibile come l’interesse di un piccolo numero di collaboratori (all’odierna manifestazione in piazza ne erano presenti 8 e il numero di coloro che si sono rivolti ai sindacati è tutt’ora sconosciuto), abbia potuto giustificare un irrigidimento della posizione sindacale». E questo «soprattutto perché l’accordo su quella parte di lavoratori che hanno Divoora come unico impiego era stato raggiunto, accordo che strumentalmente non è stato menzionato dal sindacato». «Per la stragrande maggioranza dei drivers - si legge ancora nella nota - si tratta invece per lo più di un lavoro accessorio e irregolare, svolto da studenti, da lavoratori come seconda occupazione, i quali hanno una forte necessità di flessibilità, ovvero di poter decidere quando e quanto lavorare». Inoltre, aggiunge Divoora, «tutti i drivers sono sempre stati retribuiti nel pieno rispetto delle norme legali in vigore». Detto ciò, l’azienda ritiene poi necessario precisare che «durante la trattativa ha fatto presente che il contesto normativo in essere, con l’introduzione del salario minimo e la particolarità del lavoro della consegna on-demand, richiede un tempo considerevole per valutare, con la necessaria serietà imprenditoriale, la migliore soluzione per tutti gli attori in campo». Infine, riguardo alle condizioni poste dai sindacati per riaprire il tavolo delle trattative, l’azienda afferma: «Con queste precisazioni Divoora intende manifestare pubblicamente il proprio impegno a profondere tutti gli sforzi necessari e dovuti per tutelare la maggior parte dei propri dipendenti, che oggi viene contrapposta agli interessi di una minoranza di essi. Divoora è pertanto sempre aperta al dialogo con la parte sindacale», ma «non è per contro disposta a soccombere a ultimatum che non sono d’interesse di tutti i suoi numerosi collaboratori».