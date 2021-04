Sì, il divieto di vendita serale per gli alcolici nelle stazioni di benzina sarà «smussato»: in futuro si potranno acquistare i prodotti «fermentati» (ad esempio birra e vino), ma non quelli distillati (come la vodka). È quanto ha deciso il Parlamento cantonale questa sera approvando - con 42 voti favorevoli, 29 contrari e 3 astenuti - il rapporto di maggioranza della Commissione economia e lavoro redatto dal liberale radicale Alessandro Speziali. L’idea di togliere il divieto entrato in vigore il 1. gennaio 2020 (e che aveva sorpreso un po’ tutti) è nata da un’iniziativa dei deputati Fabio Käppeli (PLR) e Andrea Censi (Lega) tramite la quale avevano chiesto, in buona sostanza, di eliminarlo. Quanto deciso oggi dal Legislativo cantonale, invece, è un compromesso tra lo status quo e l’abrogazione. Il divieto di vendita serale per gli alcolici nelle stazioni di servizio (dalle 19 dal lunedì al venerdì, dopo le 21 il giovedì e dopo le 18 nel fine settimana) rimarrà dunque in vigore solo per i prodotti distillati.