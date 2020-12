Si cerca Isaia Ferraro

«Grave fermare i treni, disagi per migliaia di frontalieri»

Il caso

CGIL frontalieri chiede collaborazione urgente tra Svizzera e Italia per la ripartenza dei collegamenti - Perplessità sulla gestione del virus in Ticino: «Con un tasso di contagio tra i più alti al mondo dichiarano di non poter garantire provvedimenti minimi sui convogli»