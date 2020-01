Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) e la Divisone della scuola (DS) hanno organizzato due riunioni informative con l’intento di far conoscere alla popolazione un progetto volto a promuovere maggiormente l’italiano permettendo a giovani liceali di soggiornare in Ticino e frequentare un anno di liceo. La prima si svolgerà lunedì prossimo - 3 febbraio - nell’aula multimediale del liceo di Bellinzona con inizio alle 17.30. Stesso orario per la seconda, in programma il giorno successivo - martedì 4 febbraio - nell’auditorio del liceo di Mendrisio.