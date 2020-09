Raccontare il cibo non è cosa semplice. Non sono sufficienti le ricette, bisogna saper trasmettere emozioni. Una buona storia per funzionare deve caratterizzarsi per una trama definita, vera, coerente, con chiarezza e semplicità. Immedesimazione, coinvolgimento, sentimenti, valori.

È di questo che abbiamo bisogno per sentirci parte di qualcosa, per farci sorprendere. Ed è quello che succederà nelle due prossime serate dell’edizione 2020 di S. Pellegrino Sapori Ticino dedicata alle eccellenze della nostra Svizzera.

Due luoghi incantevoli faranno da sfondo all’arte di due grandi chef. Ci sono posti che hanno un effetto magico su chi li scopre, perché esprimono l’essenza e il valore di una passione. E per trovarli non c’è bisogno di andare lontano.

Nel gioiello di Mario Botta

Il primo sarà domani domani al Fiore di Pietra del Monte Generoso, il gioiello architettonico ideato da Mario Botta con il suo ristorante panoramico a 360 gradi dove il nuovo chef Angelo Caironi ospiterà Tobias Funke del Ristorante zur Fernsicht – Incantare ad Heiden, 17 punti Gault & Millau, affacciato sul Lago di Costanza con una vista mozzafiato. Insomma, ecco servito un incontro tra due luoghi magici.

Nove anni fa Tobias Funke è stato scelto dalla guida Gault&Millau come il più giovane emergente dell'anno, il più giovane della storia della guida e proprio nel 2020, durante la serata a Lugano del Star Revelation Gala, Michelin ha premiato la sua cucina con due stelle. L’incanto che dà nome al ristorante è il fil rouge della sua filosofia gastronomica: in un gioiello d’ospitalità dove la cucina è un piccolo capolavoro d’artista, si può gustare la tradizione più autentica, grazie alla proposta del menu più antico della Svizzera, con piatti di ispirazione di oltre 600 anni fa, dove il passato incontra il futuro con sapori all’avanguardia.

Cucinare è intuizione e creatività, ma anche abilità ed esperienza secondo Tobias Funke. Contemplazione e stupore sono solo due dei tanti sentimenti che suscita con i suoi piatti gourmet. Chi si tuffa nella sua cucina, rimarrà incantato nel vero senso della parola. Per fare questo, lui e il suo team sperimentano instancabilmente nuove composizioni con prodotti locali e nazionali, appositamente selezionati o coltivati.

Curiosità e ricerca sono alla base della sua filosofia, con la capacità di saper adattare al presente i sapori del passato. Per creare è importante conoscere. La memoria è una miniera di sapori, tecniche e idee a cui bisogna guardare per vivere le radici del presente. Evoluzione quindi, non un inseguimento di sapori perduti, con tecniche moderne e ingredienti come il grano saraceno affumicato con yuzu, ma anche il fantastico gambero carabinero con cetriolo, curry verde e basilico.

Si va sulle rive del Verbano

A dimostrazione che la forza del Ticino è quella di essere una meta dalle mille sfaccettature, lunedì 28 settembre ci si sposta al Ristorante Locanda Barbarossa ad Ascona nell’Hotel Castello del Sole, dove Mattias Roock ospita Stefan Heilemann del Ristorante Widder nell’omonimo hotel di Zurigo, 17 punti Gaut&Millau e 2 stelle Michelin. Un altro panorama, un altro territorio incantevole, a conferma del legame indissolubile tra gastronomia e grande hotellerie svizzera che fa scuola in tutto il mondo.

Originario del Baden-Württemberg, il trentasettenne è uno dei pochi chef a cui la Guida Michelin ha assegnato due stelle al primo colpo. Il ristorante Widder è il fiore all’occhiello dell’omonimo hotel zurighese, nel cuore del centro storico della città. In questa struttura si fondono la storia della città, un design contemporaneo e una gastronomia ai massimi livelli.

Stefan Heilemann è conosciuto per il suo stile gastronomico unico: utilizzando le basi della cucina classica, apporta alle sue creazioni modifiche ispirate dai suoi viaggi, con tecniche e metodi di preparazione moderni che ama integrare con elementi asiatici. Gli alimenti acidi sono la base delle sue creazioni: la costoletta di Wagyu viene servita con yuzu e shiitake, la trota salmonata con frutto della passione. Un percorso gastronomico che conquisterà gli ospiti con sapiente uso di elementi particolari che sul palato aggiungono un tocco acido ad un mix creativo di diversi gusti, grazie a una impronta d’autore che prima stupisce e poi convince.

Ricerca di autenticità, conoscenza, relazioni vere, prodotti genuini, sono tutti gli ingredienti che assicurano uno stile unico trasformando le cene in esperienze gourmet indimenticabili. Gli chef riescono così a prendere per mano ogni commensale e guidarlo in un’avventura alla scoperta di eccellenze combinate con grazia e professionalità.

«L'enogastronomia è un prodotto turistico trasversale»

Che il Ticino sia sempre stata una meta turistica è certo, vantando un’offerta molto variegata. La particolare estate appena trascorsa, proprio a seguito dell’arrivo di molti Confederati, ha sviluppato e confermato questo aspetto.

Cerchiamo di fotografare il settore in vista della nuova stagione autunnale con Fabio Bonetti, direttore dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli.

«Dopo un inizio dell’anno che era nero anche nelle previsioni, l’estate ha mostrato ottimi segni di ripresa per il settore dell’ospitalità con un afflusso inaspettato di turisti, 15% in più di pernottamenti alberghieri in luglio e 14% in più in agosto e di conseguenza in tutto l’indotto. E ancora nell’ultimo periodo, con il prolungamento meteorologico dell’estate e un’offerta di qualità. Nonostante ciò, non si riuscirà a compensare le perdite dei primi 6 mesi, che ci aspettiamo tra il 25 e il 30 % rispetto al 2019. Bisogna dire che il Locarnese e le sue valli si è sempre rivolto al mercato svizzero, se prima erano il 70% dei nostri turisti, ora hanno raggiunto quasi il 100%. E soprattutto romandi, su cui avevamo puntato già dal 2015. La parola chiave rimane sempre la qualità: il turista di oggi la chiede in ogni settore, dal campeggio all’hotel 5 stelle. Anomalia positiva di quest’anno, è stata una clientela più giovane rispetto agli scorsi anni, grazie anche alle campagne social che sono state intraprese».

Fabio Bonetti.

Quella che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata però un’estate priva di grandi eventi. Anche il Locarnese ha dovuto rinunciare ai suoi.

«Quando abbiamo capito che la gente avrebbe evitato gli assembramenti, non solo perché imposti, ma per una questione di salute personale, abbiamo iniziato un’attività di promozione incentrata sul territorio e sulle attività outdoor. I grandi eventi sono comunque indispensabili in un contesto normale e quindi anche in un contesto post COVID-19. Non si potrà mai farne a meno. Lavoreremo per far sì che con il passare del periodo di crisi e il ritorno delle importanti manifestazioni il numero di persone che hanno scoperto le bellezze del nostro territorio si sommi a quelli dei grandi eventi».

Che ruolo ha avuto e avrà in questo contesto l’enogastronomia?

«Gioca un ruolo importante nel settore turistico, in particolare per il mercato d’Oltralpe che è ed è sempre stato quello di riferimento principale. È davvero trasversale perché a qualsiasi segmento di mercato il turista appartenga o attività turistica tu faccia, prima o poi dovrai sederti a tavola. Ma da semplice bisogno potremmo trasformarla in esperienza, un attrattore a sé stante ambasciatore di un Ticino enogastronomico a km zero. L’enogastronomia rappresenta un’esperienza turistica unica, capace di creare valore aggiunto legata alle tradizioni e all’identità del territorio e di delineare in modo chiaro una destinazione rispetto alla concorrenza. Una cosa è certa: tutti i turisti cercano anche nell’enogastronomia le emozioni di una vacanza da ricordare».

Con quali prospettive ci si avvia verso la stagione invernale e l’anno prossimo?

«I buoni risultati conseguiti sono segno tangibile che tutto il settore turistico si sta muovendo nella giusta direzione. Sono quindi moderatamente ottimista. Le incognite legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria non mancano, ma siamo una destinazione privilegiata e credo, pur non essendo indovino, che il prossimo anno sarà abbastanza simile con il vantaggio che potremo sfruttare tutta la primavera». M.Le.

