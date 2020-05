Sarebbe facile - sentimentamente parlando - tracciare un ritratto di don Sandro Vitalini, spentosi oggi per malattia nella clinica di Moncucco, raccontando il suo sguardo franco, i modi affettuosi e il volto sorridente che dalla TSI entrava nelle case dei ticinesi nell’appuntamento del sabato «Il Vangelo di domani» . Troppo facile, davvero, archiviare la sua parabola terrena come il soave passaggio di un buon parroco di campagna (che per altro non è mai stato) che amava la bicicletta, giocava a calcio coi suoi seminaristi, teneva prediche rapide e comprensibili e nel frattempo, quasi per caso, insegnava teologia.

Perché di don Sandro Vitalini colpiva prima di tutto il tratto umano, la facilità di contatto e di eloquio, la capacità di parlare da pari a pari con il semplice e col dotto. Dicendo sempre e comunque «pane al pane», senza timore di essere criticato. Come quando – ad esempio – gettava strali sull’esercito, lui che era più pacifista di Ghandi.

Un grande divulgatore

Il dono innato per la divulgazione ha penalizzato il suo carisma di studioso, la forza del suo pensiero ecclesiale. In questo assomigliava al Papa che ama mescolarsi al gregge e perciò non sembra un teologo – così come di solito l’immaginiamo, perlomeno – ma lo è. E Vitalini era teologo colto, originale e scomodo.

Sarebbe molto miope ridurre il suo cammino alla simpatica faccia da prete che gli era stata concessa da un Dio che per lui era prima di tutto Padre, ma anche Madre, un essere supremo che - nella sua visione – era incapace di commettere il male, ne era Lui stesso vittima.

Per celebrare la sua morte – perché, tra le altre cose, Vitalini non aveva affatto paura di morire – va soprattutto onorato il teologo, il suo notevole lascito intellettuale che purtroppo non è mai stato organizzato in un vero e proprio trattato sistematico.

Quest’uomo, nato 85 anni fa in una famiglia non praticante, è stato folgorato prestissimo dal Vangelo: «Di fronte all’inusitato contenuto del messaggio di Gesù, così esigente da sembrare umanamente inattuabile, bisogna concludere: ’’O è pazzo, o è Dio”», scriveva nel saggio Voglio dirvi qualcosa di Dio, edito nel 2008. A ben guardare, la vita intellettuale di don Sandro è stata spesa quasi per intero nel tentativo di correggere un’immagine divina troppo torva per essere amata.

Contro la «mentalità pagana»

«Una mentalità pagana – osservava - ci fa identificare Dio con il Giove tonante della mitologia, che farebbe il bello e il brutto a suo capriccio». L’originalità di Vitalini consiste nel descrivere, al contrario, la fragilità di Dio, la sua debolezza, anzi: la sua «onnidebolezza», conseguenza ultima del fatto che Dio, alla fine di tutto, è amore. Se c’era qualcosa che l’indignava era l’idea che questo Padre così chiacchierato fosse responsabile dei mali nel mondo. «Non castiga» nessuno, protestava. Piuttosto è l’uomo che essendo «vendicativo e cattivo si crea una divinità a sua immagine e somiglianza». E il male, allora? In realtà , nella dottrina di don Vitalini, è l’uomo che si auto ferisce e si castiga con la propria cattiveria. E per dimostrarlo proponeva l’esempio tipico dell’inquinamento e dei suoi effetti nefasti sul mondo.

Don Sandro non disdegnava di pronunciarsi pubblicamente anche su questioni non prettamente religiose. Ben prima delle consapevolezze create dal coronavirus sosteneva, per esempio, che «idealmente la ricompensa per ogni lavoro, dovrebbe essere identica, semmai con un’accentuazione per quelli più faticosi». Un’utopia piena di senso della giustizia.

Tra sacro e profano

Bisognerebbe ora parlare della sua teologia trinitaria, un raro caso in cui un mistero teorico – per lui - si traduceva in precise scelte di vita. Nel suo sistema dottrinale, l’effusione dello Spirito (che prolunga l’azione di Cristo nel tempo) fa avvertire ad ogni credente di essere figlio di un Padre tenerissimo. Vertiginose le conseguenze sulle scelte personali: «Più si percepisce lo stimolo al dono di sè fino a sacrificio della vita e più la vita trinitaria si espande in noi, ci toglie ogni paura, ci fa liberi». Nella sua visione non esiste un mondo sacro e uno profano: «Le attività ludiche, sportive, artistiche, implicano tutte, con il lavoro, una sacralità divina», scriveva

Voleva le donne diacono

La sua teologia era convintamente conciliare e non nascondeva qualche delusione per i pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, che tendevano a ridimensionare la stagione delle «aperture al mondo» del Vaticano II. Non a caso promuoveva l’idea di concedere il diaconato alle donne, si batteva per un ecumenismo reale e auspicava che «anche uomini sposati vengano ordinati al ministero presbiterale». Ha lottato per sovvertire la tendenza a un certo cupismo religioso che vede il male dappertutto e privilegia la percezione del peccato a quella del bene e della virtù. Si chiedeva spesso come mai alcuni confratelli insistessero tanto sul «peccato originale», senza mai parlare della «grazia originale».

Troppo ingenuo?

Nel suo percorso ecclesiale a volte tormentato (per almeno due volte ha «rischiato» di diventare vescovo della Diocesi di Lugano), don Vitalini è sempre rimasto un uomo positivo. Qualcuno sostiene che era troppo ingenuo per questo mondo incattivito e per una Chiesa eccessivamente attaccata al potere. Ma il suo tratto fisiognomico più evidente, il sorriso, era il frutto ultimo di un lungo e ponderato cammino teologico. Nasceva dalla consapevolezza che, dall’altra parte del cielo, c’è un Padre che non vede l’ora di accoglierti.

«Parlate della vita eterna! La nostra vita non termina a 80 o 100 anni – diceva - ma è la preparazione ad una vita più piena, quella in Dio. La morte non è una disgrazia, né tanto meno una fatalità. È una nuova nascita». Buona rinascita, don Sandro.

LA SCHEDA

Nato in una famiglia non praticante a Campione d’Italia il 27 febbraio 1935, cresciuto a Melide, consacrato presbitero nel da mons. Angelo Jelmini, don Sandro ha ricordato fino all’ultimo il giorno della prima messa, come ha rivelato in un’intervista del 2019: «Ero nella camera 28 della clinica Moncucco di Lugano al capezzale di mia madre molto malata e sofferente. Quel letto d’ospedale fu il mio primo altare». Ha insegnato teologia dogmatica dal 1961 al 1968 al Seminario di Lugano. Dal 1968 al 1994 è stato docente di teologia sistematica all’Università di Friborgo, della cui Facoltà di Teologia è stato decano due volte. Nel corso di uno dei decanati era stato insignito col dottorato honoris causa a Max Thurian. Ha presieduto la commissione teologica della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. È stato pro-vicario generale della Diocesi di Lugano dal 2004 al 2014. Tra i suoi libri ricordiamo: “Dio soffre con noi”, Edizioni Giornale del Popolo 1997 e “Voglio dirti qualcosa di dio”, con introduzione di Alessadnro pronzato, EDB 2008

