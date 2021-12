Si è spento negli scorsi giorni all’età di 87 anni Eros Pastore, per lunghi anni il punto di riferimento per i professionisti del settore bancario. Pastore è infatti stato lo storico leader della sezione ticinese dell’Associazione svizzera degli impiegati di banca (Asib), il sindacato dei bancari. Dal 1999 al 2003 è inoltre stato deputato in Gran Consiglio. È stato eletto insieme a Stefano Malpangotti con il Partito liberalsocialista ticinese, creato dall’ex consigliere di Stato socialista Rossano Bervini. Ma a seguito di dissidi, entrambi hanno lasciato il partito nel 2000 per fondare il movimento Federalismo e libertà.