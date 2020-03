In Italia il premier Giuseppe Conte ha firmato il decreto che impone nuove restrizioni fino al 3 aprile per la Lombardia e 14 province del nord. Viene così chiuso un territorio nel quale vivono 15 milioni di persone. L’ingresso e l’uscita dalle «zone arancioni» - recita il decreto - sono consentite solo per motivi gravi e «comprovati», di lavoro o di famiglia.

Dopo una mattinata d’incertezza, il ministero degli Esteri italiano ha pubblicato una nota esplicativa per chiarire la situazione dei lavoratori frontalieri: nessun blocco per chi valica ogni giorno il confine per lavorare in Ticino, ha stabilito Roma.

Presenti alla conferenza stampa di Bellinzona: il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, il direttore del DSS Raffaele De Rosa e il medico cantonale Giorgio Merlani.

Aggiornamenti su misure sanitarie e di controllo adottate nella seduta straordinaria di oggi per contenere la diffusione del coronavirus in Ticino:

- Frontiere aperte ma con restrizioni. La Confederazione stabilirà le modalità di monitoraggio e controllo da parte delle autorità

- Intensificati i presidi e i controlli nelle zone di frontiera da parte delle autorità

- I frontalieri dovranno sempre avere con sé il permesso G, da poter esibire alle autorità in caso di controlli

- L’afflusso di persone dall’Italia se non per motivi lavorativi è bloccato. Anche gli studenti iscritti agli istituti del nostro cantone non possono entrare in Ticino

- Datori di lavoro e aziende devono far applicare le misure igieniche indicate dalle autorità sanitarie

- Le aziende devono limitare l’afflusso di lavoratori: devono prevalere telelavoro e lavoro e a distanza

La strategia del Cantone rimane quella di rallentare la diffusione del virus in modo che il sistema sanitario possa svolgere il suo lavoro senza sovraccarichi.

Le misure sanitarie:

- Ostertricia e neonatologia dell’OBV di Mendrisio e La Carità di Locarno sono sospesi e trasferiti provvisoriamente al San Giovanni di Bellinzona e al Civico di Lugano

- Chiusi pronti soccorso di Faido, Acquarossa e Ospedale italiano

- Le urgenze vengono prese a carico dai 4 ospedali EOC e cliniche Moncucco a Lugano e Santa Chiara a Locarno

I casi di coronavirus in Ticino sono 58. La maggior parte delle persone contagiate è in isolamento al proprio domicilio, 4 pazienti sono in terapia intensiva. Le scuole restano aperte.

