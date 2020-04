Oggi sappiamo che il SARS-CoV-2, il virus di questa pandemia, è presente in Italia perlomeno da metà gennaio se non addirittura dal 1. gennaio (cfr. Cereda, Tirani, Rovida e altri, The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy, marzo 2020). I primi due casi rilevati in Italia, il 31 gennaio, erano stati quelli della coppia di turisti cinesi di 66 e 67 anni originari della provincia di Hubei (i due erano arrivati il 23 gennaio a Malpensa, poi si erano recati a Roma in pullman, erano stati intercettati dalle misure di screening a Fiumicino, quindi ricoverati allo Spallanzani e rimpatriati il 3 febbraio). Il paziente 1 residente è invece il maratoneta trentottenne di Castiglione d’Adda risultato positivo giovedì 20 febbraio e ricoverato all’Ospedale di Codogno. Secondo lo studio...