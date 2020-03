Il Partito socialista, preoccupato per la possibile crisi economica legata all’emergenza coronavirus, propone «un incontro, fissato per martedì 17 marzo nella sala del Gran Consiglio dalle ore 12 alle 13, esteso ad un/una rappresentante di partito e ad un deputato/a del vostro gruppo in Gran Consiglio, finalizzato a trovare una base comune per una serie di interventi che stanno diventando vieppiù urgenti». Nel testo dell’iniziativa, firmata dai copresidenti Fabrizio Sirica e Laura Riget e dal capogruppo in Gran Consiglio Ivo Durisch, si legge: «In questo momento di crisi vige un forte sentimento di confusione e smarrimento in molte frange della popolazione. Riteniamo dunque importante che la politica dia un segnale di unità d’intenti, capace di rassicurare la popolazione e fornire risposte concrete, non solo in ambito sanitario, all’emergenza. Le ripercussioni economiche delle misure attuate per contrastare l’emergenza iniziano a farsi sentire, creando difficoltà in molti settori e danni a molti attori sociali. La nostra preoccupazione è rivolta soprattutto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori precari, degli indipendenti, delle micro e piccole-medie imprese che registreranno una grave perdita economica. C’è il rischio concreto di una crisi economica per il nostro Cantone. Pensiamo che di fronte a questa situazione sia fondamentale aprire un dibattito che superi gli steccati politici per agire rapidamente, come sta avvenendo per esempio nel Canton Basilea Città. Ecco perché vi inviamo questa lettera aperta, la nostra idea è quella di presentare proposte condivise per affrontare i risvolti sociali ed economici della diffusione del Covid19 e dalle necessarie misure intraprese a tutela della salute pubblica».