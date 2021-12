In Italia, ma non solo, da ieri se ne parla tantissimo. La «canzone» Sì, Sì vax, proprio così. Un tentativo, goffo, di spingere le persone a vaccinarsi interpretato dai virologi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco. Il brano, che ricalca Jingle Bells, è stato aspramente criticato tanto da chi si è vaccinato quanto dai no vax.