Pubblicati i risultati definitivi del nostro cantone con tutti i 115 comuni scrutinati: l’iniziativa per la limitazione è stata approvata con il con un 53,1% di sì, così come quella sulla caccia, con il 51,5%. Le deduzioni per i figli raccolgono il 52,1% di sì, mentre il congedo paternità addirittura il 67,3%. I ticinesi invece non vogliono gli aerei da combattimento, i no hanno raggiunto il 52,8%.