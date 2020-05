Gli appassionati di voli in parapendio hanno accolto con entusiasmo la notizia dell’allentamento delle misure restrittive contro il coronavirus, previsto per il prossimo 6 giugno. Da questa data, infatti, potranno riaprire gli impianti di risalita e con essi anche chi organizza i voli tandem. Come ad esempio la FlyTicino, co-fondata dal mentalista malcantonese Federico Soldati, che dopo diverse settimane di stop si prepara a riprendere i voli in parapendio biposto a Lugano e Locarno: «Siamo felicissimi di poter riaprire la nostra piccola attività. È stato un periodo denso d’incertezze che ha messo a serio rischio il momento più importante dell’anno per lo svolgimento di voli tandem in parapendio. Anche se quest’anno è probabile che molti turisti internazionali resteranno a fare le vacanze nei loro paesi d’origine, ci aspettiamo però un buon afflusso di visitatori svizzeri, ed è importante potergli garantire un’offerta turistica completa. È un’occasione da non perdere, per dimostrare quello che ha da offrire il Ticino e fidelizzare una clientela molto interessante anche per il futuro», ci spiega il nostro interlocutore.

La decisione di mercoledì del Consiglio federale di allentare le restrizioni è accompagnata dal richiamo al rispetto delle regole d’igiene. «Ai nostri passeggeri potremo garantire il massimo rispetto delle disposizioni federali. Un volo in parapendio non sarà molto diverso rispetto al recarsi dal parrucchiere per un taglio di capelli», prosegue Soldati. Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina, «come per gli altri operatori del settore, direttive più precise sono attese per venerdì. Per via degli spazi aperti, probabilmente le mascherine saranno raccomandate ma non obbligatorie».

Quel che è certo è che l’emergenza legata al coronavirus ci sta per proiettare in un’estate molto diversa dal solito. Il turismo in Ticino sarà incentrato soprattutto sulla riscoperta dei nostri paesaggi. E in questo senso «un volo in parapendio permette di ammirare la nostra regione da una prospettiva unica al mondo», prosegue Soldati. «Mentre in aereo si vola ad alta quota, rinchiusi in un abitacolo, con il parapendio si possono sorvolare le vette a distanze più ravvicinate, si possono ammirare le peculiarità delle nostre bellissime montagne, e non è neppure raro girare in termica insieme a dei rapaci». Insomma, «il parapendio è fra le forme più pure ed ecosostenibili per contemplare la bellezza della natura».

Ma cosa aspettarsi da un volo in tandem, chiediamo: «Un semplice volo planato può durare una quindicina di minuti, mentre un volo termico, che sfrutta le correnti d’aria ascensionali per guadagnare quota, può durare anche molto più a lungo». «Grazie al suo clima mediterraneo e ai numerosi impianti di risalita, il Ticino è fra le mete più belle della Svizzera per la pratica del parapendio», conclude il cofondatore di FlyTicino. «Inoltre, grazie alla precisione delle moderne previsioni meteorologiche e all’utilizzo di attrezzature sempre più evolute, oggigiorno volare in parapendio è un attività che può essere svolta nella più totale sicurezza».

