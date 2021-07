Il conto alla rovescia è cominciato. Domenica prossima il Lugano ospiterà a Cornaredo lo Zurigo. Una prima di campionato che dal profilo organizzativo presenta ancora diversi punti interrogativi. Il campanello d’allarme, per così dire, è suonato nell’amichevole di sabato sera contro l’Inter.

«È stata una prova generale importantissima per testare la macchina e per capire che sul fronte dei controlli sanitari regna ancora parecchia confusione». A parlare è il direttore generale del Lugano calcio Michele Campana. La novità principale, per questo avvio di campionato, è il certificato COVID, condizione inderogabile posta dalla Confederazione per tutte le manifestazioni sportive e culturali con più di 1000 persone. Tutto chiaro? Mica tanto. «Il concetto, per una parte della popolazione, presenta...