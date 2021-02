«Siamo dei combattenti e siamo pronti a riaprire»

Presidente di Federcommercio, Lorenza Sommaruga (nella foto sotto) non nasconde una certa soddisfazione dopo l’annuncio del Consiglio federale. Sì, dal primo marzo i negozi potranno finalmente riaprire. E, di riflesso, tornare a respirare dopo tante, tantissime difficoltà. «Aspettavamo questa conferenza stampa con molta tensione» riconosce Sommaruga, raggiunta per un commento a caldo. «Sarebbe bello se, assieme ai negozi e alle altre attività annunciate, potesse riaprire l’economia nel suo insieme. Se, insomma, potessero riaprire anche i ristoranti. Poi, è vero, dobbiamo sempre tenere presente il virus e, adesso, le sue varianti. Ma noi siamo una squadra e la ristorazione è fondamentale per riportare movimento nelle città, ovviamente nel rispetto delle misure d’igiene».

© CdT/Chiara Zocchetti

«Guai se arrivasse una terza chiusura»

La chiusura obbligata, dicevamo, è stata pesante. «E non possiamo certo sopportarne una terza» ammonisce Sommaruga. «Abbiamo fatto tutto il possibile dall’inizio della pandemia ad oggi. Mettendo in atto le varie disposizioni, rispettando ogni decisione. Forse, il Consiglio federale potrebbe considerare quanto segue: le chiusure, alla fine, non erano e non sono la soluzione. Possono avere un effetto a breve termine, ma sul medio no. Questo è il momento giusto per aumentare il ritmo delle vaccinazioni, per testare a tappeto. Per, volendo sintetizzare, iniziare davvero a convivere con la pandemia. Guai se continuassimo ad aprire e chiudere, ecco. I commercianti non possono vivere nell’incertezza perenne, devono sapere come proseguire».

«Siamo ottimisti»

Ma come arriva il settore a questo attesissimo 1. marzo? «Non ho notizie di negozi andati gambe all’aria durante la chiusura» afferma Sommaruga. «Per fortuna, noi tutti siamo stati aiutati dal Cantone e dalla Confederazione. Anche per ammortizzare i costi fissi. Quello che ci manca, beh, è la cifra d’affari. Abbiamo perso diverse finestre di vendita, fra cui i saldi. E ci ritroviamo senza la necessaria liquidità per ordinare nuova merce in vista della primavera e dell’estate. Però noi commercianti siamo grandi combattenti e lavoratori, non molliamo. Troveremo un modo per andare avanti, per essere ottimisti. Sì, il 1. marzo saremo pronti».

«Sono nate delle amicizie»

La crisi, perlomeno, ha riavvicinato i ticinesi ai negozi di prossimità. «E questa fidelizzazione è durata anche in periodo di chiusura» conclude Sommaruga. «C’è stato uno scambio continuo con i clienti, c’è stata solidarietà, sono nate perfino delle amicizie. E noi commercianti, pur in maniera un po’ arcaica, ci siamo lanciati anche nel commercio online. Trovando riscontri positivi non soltanto fra i più giovani ma anche fra i sessantenni e oltre. Significa che il Ticino, con qualche accorgimento, è pronto anche su questo fronte».

