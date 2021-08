«Quanti anni hai?». «Con la data di nascita che mi hanno dato loro ho 29 anni». «Loro chi?». «Berna. Per la Svizzera sono nato il 1. gennaio 1992». «E invece?». «Invece sono nato il 23 giugno 1993». «Perché questa differenza?». «Succede spesso con i richiedenti l’asilo. Quando ti contestano il documento d’identità, su quello nuovo ti mettono il 1. gennaio».

Il rifiuto

Quando undici anni fa, in fuga dall’Afghanistan, venne fermato alla stazione di Chiasso, Mohammad Hossein Azimi era ancora minorenne. Non per la Svizzera. Che gli assegnò una nuova data di nascita. «Se sei minorenne la procedura d’asilo è più semplice e hai maggiori tutele. Se sei maggiorenne le cose cambiano».

Incontriamo Hossein a Bellinzona, a pochi giorni dall’inizio del ritiro delle forze armate statunitensi. Con lui c’è la...