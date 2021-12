Le trattative tra i sindacati Unia e Ocst e l’azienda di consegne a domicilio Divoora sono fallite. Alcuni driver hanno quindi deciso, oggi, di incrociare le braccia e, insieme agli stessi sindacati, presentarsi davanti ai media per «metterci la faccia» e denunciare un contratto «che gli ha tolto la dignità».

La vicenda, ricordiamo, risale alla fine di ottobre, quando l’azienda da un giorno all’altro ha proposto ai collaboratori un nuovo contratto che prevede un salario al minuto (anziché a ore), senza garantire un minimo di ore lavorative e senza pagare i tempi di attesa. In pratica, il driver viene retribuito dal momento in cui accetta l’ordine fino alla consegna. Una situazione ritenuta dai sindacati «assurda, indegna e immorale». Unia e OCST hanno quindi subito intavolato delle trattative con l’azienda. Trattative che, come spiegato stamane dal segretario cantonale di Unia Giangiorgio Gargantini, «sono fallite ieri, a fronte del rifiuto da parte dell’azienda di accettare la nostra rivendicazione base: il riconoscimento di ogni ora lavorata, compreso il tempo in cui si mettono a disposizione».

Una costruzione teorica assurda, che non risponde a nessuna realtà

«Il punto cruciale su cui si è interrotta la trattativa - ha precisato - riguarda questo modello inaccettabile, che prevede la possibilità di rifiutare degli ordini. Ovvero: i tempi di attesa non sono pagati. Una costruzione teorica assurda, che non risponde a nessuna realtà. Si tratta di scaricare sui lavoratori il rischio aziendale. Tutto ciò è illegale e lesivo della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici».

Le trattative, però, potrebbero anche riprendere, ha assicurato il sindacalista: «Quando parlo di interruzione delle trattative, significa che queste trattative possono riprendere, anche domani. Ma a una condizione chiara: l’accettazione da parte dell’azienda di questi due punti: 1. Anche i lavoratori extra (non fissi), se chiamati a lavoro, devono poter beneficiare di un orario minimo di lavoro. 2. Tutti i dipendenti devono essere remunerati pure durante dei tempi di attesa. Se l’azienda metterà nero su bianco questi due punti, le trattative possono ripartire anche domani».

Sulla stessa linea anche il sindacato Ocst, con Diana Camenzind, vice segretaria per il Sopraceneri: «Il popolo ticinese ha voluto un salario minimo, entrato in vigore a dicembre. E lo ha voluto perché in questo cantone ci troviamo sempre più spesso davanti a situazioni indegne che non possiamo più accettare. Dobbiamo dire basta. Queste porcherie in Ticino non le vogliamo più. Che l’azienda prenda in mano subito una trattativa seria, e dia delle risposte concrete. Subito».

Siamo stati pagati 35 centesimi al minuto. Dove è la nostra dignità?

A prendere la parola, in piazza, anche un paio dei dipendenti che hanno deciso di scendere in piazza: «Siamo due rider di Divoora. Due persone semplici, che lavorano con dignità. Dignità che ci è stata brutalmente tolta con il cambio di contratto a fine ottobre. Da quel punto, dal primo di novembre, siamo stati pagati 35 centesimi al minuto. Dove è la nostra dignità?».

«Vogliamo far sentire i nostri diritti», gli ha fatto eco un collega: «Il diritto di avere una paga dignitosa, per una vita semplice e rispettabile. Per chi ha famiglia e per chi non ha famiglia. Per arrivare a fine mese. Siamo esseri umani, non siamo schiavi». «Siamo arrivati a Natale affranti e frustrati, con degli stipendi miseri - ha proseguito -. Pretendiamo da parte dell’azienda un contratto dignitoso. E non vogliamo più perdere tempo».

Il segretario cantonale di Unia ha infine spiegato, al termine dell’incontro, che in questi ultimi giorni i sindacati sono venuti a conoscenza di nuovi contratti proposti dall’azienda ai collaboratori, che prevedono due tipi di rimunerazione: quella «normale» per il tempo effettivo della consegna, e un’altra, più bassa, per i tempi di attesa: «L’azienda paga il 20% del salario minimo nei tempi di attesa. Questo vuol dire che ci sono in questo momento dei lavoratori di Divoora che sono pagati 4 franchi all’ora mentre attendono di ricevere un ordine».

