Quella dell’infermiere è una professione in costante evoluzione. Segue i miglioramenti della medicina, della scienza, della tecnica. E si perfeziona. «Tramite una formazione accademica, abbiamo la possibilità conseguire un bachelor, un master o un dottorato in scienze infermieristiche» rileva Biegger. «È una professione non così visibile, è vero, ma ha acquisito molta importanza». Un lavoro anche completo, come ricorda ancora la responsabile: «C’è una parte scientifica, una di relazione terapeutica con il paziente, una di collaborazione in team multidisciplinari. Ma bisogna essere consapevoli che questo è un mestiere che richiede sacrifici, fisici e mentali. E queste settimane di pandemia ne sono un chiaro esempio, con turni di 12 ore». Turni allungati non significa però che il personale, in Ticino, in periodi normali sia insufficiente. Ancora Biegger: «L’emergenza sanitaria ci ha messo in difficoltà perché abbiamo dovuto aumentare fortemente i letti di terapia intensiva. Un ambiente molto specialistico. Il problema, semmai, è quindi la difficoltà nel reperire personale altamente specializzato. Non solo da noi, bensì in tutta la Svizzera. Siamo però consapevoli, come categoria, che in futuro la coperta sarà corta anche in periodi normali. Un aspetto sul quale bisognerà chinarsi con attenzione. La pandemia ci dà l’opportunità di mettere in guardia da questo periodo. Del resto, uno studio dell’Osservatorio svizzero della salute dice che nel nostro Paese il 46% degli infermieri lascia la professione prematuramente, spesso prima dei 35 anni». Un problema di attrattività? «Sì, è necessario valorizzare di più questo mestiere» risponde Biegger. «Bisogna permettere alle persone di identificarsi come professionisti fondamentali del sistema sanitario. Rafforzando magari l’autonomia. E poi sarebbe utile permettere evoluzioni professionali agli infermieri. Mostrare dunque meglio ai giovani quali specialità sono contenute in questo bellissimo lavoro».