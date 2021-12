In vista delle festività natalizie, il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli ha realizzato un videomessaggio di auguri rivolto a tutta la popolazione ticinese, invitandola a continuare a mostrarsi unita, nonostante la stanchezza legata al protrarsi della pandemia, in attesa che il 2022 porti con sé l’auspicata uscita dalla lunga fase di crisi. Manuele Bertoli ha colto l’occasione per riflettere brevemente sull’anno che sta per chiudersi, il secondo segnato dalla pandemia. Nell’attesa di segnali che indichino la conclusione della lunga fase di crisi, il presidente del Governo ha invitato la popolazione a dimostrarsi prudente e a non perdere la fiducia. In questa fase rimane fondamentale continuare a seguire le misure di protezione personale che contribuiscono a limitare la diffusione del virus. Per sottolineare questo aspetto, la campagna di sensibilizzazione «Massima protezione contro il coronavirus» verrà ulteriormente rilanciata nel corso del periodo natalizio. Il Governo è convinto che con la collaborazione di tutte le cittadine e i cittadini, sarà possibile uscire da questa crisi e consegnare al futuro un Ticino più solido, unito dalla consapevolezza condivisa di avere affrontato con senso di comunità una esperienza fra le più difficili nella storia contemporanea del nostro Paese.