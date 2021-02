«Siate coraggiose e non accettate di sottomettervi a capi o colleghi»

A pagare la crisi economica derivante dalla pandemia sono in tanti, tantissimi. Negozianti, ristoratori, artisti, piccole imprese e chi più ne ha più ne metta. Settori diversi ma accomunati da qualcosa: a perdere il lavoro, anche se all’interno di ambiti lavorativi differenti, sono più spesso le donne. Una grana che, per chi ne è colpita, difficilmente si risolverà con la fine del lockdown.

I motivi dei licenziamenti diventano sempre più pretestuosi

Ne abbiamo parlato con l’avvocato Micaela Antonini Luvini del consultorio giuridico Donna & Lavoro, che ogni anno ha a che fare con 400 lavoratrici in difficoltà. «Nella realtà del nostro consultorio abbiamo notato nel corso dello scorso anno un aumento massiccio di licenziamenti di donne», ci conferma l’avvocato Antonini Luvini. «Si tratta di un incremento nettamente maggiore rispetto agli altri anni, quando la rescissione dei contratti di lavoro delle dipendenti donne avveniva piuttosto dopo la gravidanza. Ora i motivi sono diventati più pretestuosi e disparati e coincidono con un aumento della disoccupazione in generale, rendendo così per loro ancor più difficile il reinserimento nel mondo del lavoro».

«Puntare su un uomo è ritenuto un investimento più sicuro»

La crisi c’è stata e c’è ovunque e in tutti i settori, «la reazione del datore di lavoro è però stata spesso quella di licenziare la lavoratrice donna rispetto all’uomo perché sovente considerata - a torto - come un dipendente meno sicuro rispetto all’uomo», ci spiega ancora la professionista. «Questo perché, malgrado il dipendente uomo venga talvolta pagato di più e quindi rappresenti per le aziende un costo maggiore, c’è ancora oggi la falsa percezione che sia un investimento più sicuro. Anche se le donne lavoratrici converrebbero, troppo spesso è ancora radicata l’idea che in fondo debbano stare a casa a fare la calzetta. E non lo dico per enfatizzare ma perché molte persone hanno davvero ancora questa percezione», continua ancora l’avvocato. Essendo la parità un diritto, inoltre, per alcuni datori di lavoro è più facile licenziare che rischiare di dover giustificare una differenza salariale o le potenziali polemiche conseguenti, aggiunge ancora la professionista.

È spesso una questione di ruoli

Certo, il mondo del lavoro sta cambiando e lo stesso sta succedendo in buona parte delle famiglie, in cui gli impegni concernenti la casa e i figli hanno cominciato col tempo ad essere condivisi tra i partner, conferma la nostra interlocutrice. «Nel complesso, però, quello legato a prole e focolaio continua ad essere un ruolo attribuito alla donna. Quando è la madre ad assentarsi o a ritardare per portare il figlio dal dentista è la conferma di quanto i bambini la rallentino, la rendano una lavoratrice meno efficiente. Quando è un papà a farlo, è comunque qualcuno degno di ammirazione perché riesce a svolgere ”anche” quei compiti che in fondo non gli appartengono», spiega ancora Antonini Luvini.

Come prevenire gli abusi di questo tipo?

Ma come ci si può difendere da abusi di questo tipo? «Quel che stiamo chiedendo da anni è una modifica di legge che prolunghi la protezione dal licenziamento dopo un congedo maternità dalle attuali 16 settimane a un anno», asserisce la giurista che, come abbiamo detto all’inizio, identifica nella maternità uno tra i più importanti motivi di rescissione del contratto di lavoro. Antonini Luvini però aggiunge: «Un altro metodo potrebbe essere innalzare le indennità dovute alla lavoratrice nel caso in cui il licenziamento dovesse risultare discriminatorio o abusivo, evitando così di entrare nel meccanismo “nel dubbio licenzio e al massimo pago solo 4-5 mila franchi di indennizzo”». In ogni caso, sono molto poche le persone che si decidono a fare causa, anche perché bisogna avere una protezione giuridica o le disponibilità finanziarie per farlo, spiega ancora l’avvocato che raccomanda a tutti di munirsi preventivamente di un’assicurazione che copra questo tipo di consulto e assistenza.

Quando e come annunciare una gravidanza al datore di lavoro?

Quando si ha timore di annunciare ai propri capi una gravidanza, consiglia ancora l’avvocato Antonini Luvini, è possibile farlo all’ultimo momento (a meno che non si svolga un lavoro che mette in pericolo la propria salute o quella del bambino, o nel caso il mancato annuncio non influisca sul modo di svolgere il proprio impiego). Un altro suggerimento consiste nel chiedere al datore di lavoro, prima di comunicargli la gravidanza, una valutazione intermedia sulle proprie capacità professionali in modo da avere qualifiche positive certificate, cosicché l’abilità al lavoro non possa poi essere rettificata.

E riguardo a trucchi o consigli su come prevenire abusi, situazioni spiacevoli e pretendere un rapporto più equo sul posto di lavoro, la professionista non ha suggerimenti particolari: «Questo dovrebbe essere un aspetto garantito dal datore di lavoro, non una situazione che sta al o alla dipendente creare». «Il consiglio battagliero che do - conclude infine la giurista - è essere coraggiose e non accettare le discriminazioni, ma affrontare le situazioni senza sottomettersi a capi o colleghi. Quello che può fare chi si trova in situazioni di ingiustizia e viene licenziata senza averne dato motivo è non accettarlo e quindi fare causa».

