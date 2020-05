Dopo i consiglieri federali Alain Berset e Ignazio Cassis, questa volta a scendere in Ticino è stata la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, che oggi ha incontrato il Consiglio di Stato e lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC).

Un momento informativo è in programma alle 14.15 in diretta da Palazzo delle Orsoline con il presidente del Governo Christian Vitta, la presidente del Consiglio federale Simonetta Sommaruga e Matteo Cocchi, capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta.

Vitta: «Saremo pronti ad accogliervi per le vostre vacanze»

Dopo il Salmo svizzero a prendere la parola è stato il presidente del Governo Christian Vitta: «Nel corso di milioni di anni si sono formati nelle nostre montagne dei cristalli giganti che possiamo ammirare sul San Gottardo. Il cristallo ci colpisce per la sua luminosità e solidità. Caratteristiche che riflettono i valori sui cui il nostro Paese ha costruito la sua forza. Siamo diversi ma diamo vita a una comunità solida. Questa capacità di saper unire le diverse caratteristiche ci ha reso capaci di affrontare le difficoltà. È con questo spirito che abbiamo affrontato la crisi in Ticino». «Dopo un’iniziale incomprensione è stato possibile ottenere da Berna delle finestre di crisi per tutelare la salute di tutti noi», ha aggiunto Vitta, che ha voluto ringraziare il Consiglio federale per «aver capito le esigenze specifiche del nostro cantone». «Questa è la Svizzera che amiamo, che fa della coesione uno dei suoi valori fondanti. Abbiamo apprezzato la solidarietà dimostrata dagli amici confederati durante le vacanze di Pasqua. Grazie, saremo pronti ad accogliervi per le vostre vacanze».

Tornando ai cristalli, Vitta ha paragonato la loro ricerca al periodo che stiamo vivendo, «denso di sacrifici». «Anche nel futuro prossimo serviranno impegno e disciplina per far tornare a risplendere il nostro Paese». «Ho sentito la forza dei ticinesi, che ha dato a tutti noi la spinta per affrontare questo periodo», ha aggiunto. Lo spirito di squadra che ha accompagnato il lavoro del Governo proseguirà, ha detto Vitta, «ci attendono ancora mesi impegnativi». «L’unione è la nostra forza, cari ticinesi. Uniti ce la faremo».

Sommaruga: «Non vediamo l’ora di tornare in questo cantone speciale»

Da parte sua Simonetta Sommaruga, che si è espressa in italiano, ha ringraziato il Governo per l’accoglienza. «Volevo vedere come si sentiva il Ticino. Il cantone è stato duramente colpito dalla crisi, ma ha svolto un lavoro esemplare. La crisi non è però ancora finita. Dovremo convivere ancora con il virus e con le sue conseguenze economiche». Stamattina Sommaruga ha incontrato gli impiegati del centro pacchi di Cadenazzo: «Gli impiegati mi hanno detto quanto sono orgogliosi di lavorare per la Posta, rivelatasi fondamentale in questo periodo. Rendo omaggio ai dipendenti della Posta e li ringrazio, così come ringrazio chi lavora nei negozi, negli ospedali e nei trasporti. Questa crisi ci ha mostrato quanto queste professioni che di solito si vedono meno facciano davvero girare il mondo. Dobbiamo rendere omaggio a chi è stato al fronte in questi mesi, ma anche a chi è rimasto a casa». Stamattina, ha ricordato, si è parlato anche di turismo. «Siamo d’accordo che sia un periodo difficile per il settore turistico, ma ci siamo resi conto che si può fare molto. Per Pasqua non siamo potuti venire in Ticino, ma quest’estate non vediamo l’ora di tornarci. Ci manca la vostra cordialità e aspettiamo solo un vostro segnale». Le discussioni col Governo «sono state molto fruttuose», ha detto Sommaruga. «Il Consiglio di Stato mi ha spiegato le sfide che il cantone deve affrontare». «Lunedì la vita riprenderà il suo corso ma dobbiamo essere ancora cauti», ha concluso.

Viaggi all’estero: «Serve dialogare con i Paesi vicini»

«Non è la Confederazione a dover elaborare ricette per il settore turistico», ha evidenziato Sommaruga rispondendo a una domanda. «Serve coordinazione, daremo più fondi a Svizzera Turismo (che ha chiesto 67 milioni, ndr) affinché possa puntare sulla promozione del turismo interno». Per quanto riguarda i viaggi nei Paesi limitrofi, la presidente della Confederazione ha ribadito l’importanza del dialogo con i Paesi vicini.

Interpellato dalla RSI, Angelo Trotta di Ticino Turismo ha riferito di aver chiesto al Consiglio di Stato un sostegno economico per promuovere il settore: «Insieme al Consiglio di Stato vogliamo puntare sul turismo interno».

AlpTransit: «Cercheremo di rispettare le scadenze»

Per quanto riguarda il cantiere di AlpTransit, «ci sono state delle interruzioni», ha detto Sommaruga. «Non sappiamo ancora se riusciremo a rispettare i tempi, la nostra volontà è quella di rispettare le scadenze, ma non sappiamo ancora se sarà possibile».

Campeggi, una decisione il 27 maggio

Nella prossima fase verrà discussa anche la riapertura dei campeggi. «Il 27 maggio il Governo prenderà una decisione, nel frattempo il 24 maggio riunirò nuovamente tutti gli attori del settore turistico per fare il punto della situazione», ha spiegato Sommaruga.

Riaperture: «Scelta una via intermedia»

Interpellata sulla riapertura delle attività economiche, Sommaruga ha sottolineato: «Abbiamo sempre optato per una via di mezzo, sia quando abbiamo dovuto chiudere, sia ora che bisogna riaprire. Le prossime quattro settimane serviranno a monitorare la situazione per poter decidere come continuare». «La riapertura delle attività economiche non può essere disorganizzata. Solo chi riesce a rispettare le direttive può aprire. Lo hanno fatto i parrucchieri, lo dovranno fare anche i ristoranti», le ha fatto eco Vitta. «Se i contagi dovessero tornare a salire - ha quindi proseguito Simonetta Sommaruga - non è detto che dovremo richiudere tutto. La prima reazione sicuramente non sarà quella, anche perché gli ospedali ora sono più preparati», ha sottolineato la presidente della Confederazione.

Finestra di crisi: «Avevamo paura che ogni cantone andasse per conto suo»

Riguardo alla finestra di crisi ottenuta dal Ticino, Sommaruga ha spiegato che la paura del Consiglio federale era che ogni cantone andasse per conto proprio: «Se ciascuno avesse voluto regole proprie la popolazione sarebbe stata confusa».

Cocchi: «Organizzazione, coordinamento e collaborazione le chiavi per affrontare la crisi»

Il capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta Matteo Cocchi ha ricordato le sfide dell’emergenza coronavirus. «Sfide che non sono state solo sanitarie e hanno richiesto una capacità di reazione divenuta quotidiana. La vicinanza con la Lombardia ha creato i presupposti affinché lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta si muovesse in fretta». «Organizzazione, coordinamento e collaborazione sono state le chiavi fondamentali per la gestione delle crisi, questo ci ha permesso di implementare misure decisive», ha aggiunto Cocchi. «Lunedì - ha spiegato - entreremo in una nuova fase in cui dovremo convivere con il virus. Non è ancora la normalità che noi conosciamo e che vorremmo». Il dispositivo messo in atto non verrà smantellato ma «continuerà ad essere adattato».

