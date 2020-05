Gli organizzatori di «slowUp Ticino», l’evento di mobilità sostenibile che riunisce annualmente fino a 40.000 partecipanti, getta definitivamente la spugna per il 2020. C’è stato un tentativo di posticipare la manifestazione ad autunno, ma si è infine arrivati a una rinuncia. La decima edizione è dunque annunciata sin d’ora per l’11 aprile del 2021, ma rischia di essere un poco in tono minore. Il deficit del 2020, causato dall’annullamento dell’evento, peserà infatti sul potenziale organizzativo del prossimo anno.