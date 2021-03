La Polizia cantonale, su richiesta del Dipartimento del territorio, revoca la misura straordinaria di riduzione della velocità e il divieto di sorpasso per i veicoli pesanti sulla rete autostradale A2 a sud della galleria del monte Ceneri e sulla semiautostrada A394 Mendrisio - Stabio a partire dalle ore 13.30 di oggi, 1. marzo 2021.

In contemporanea con le misure d’urgenza concernenti il traffico stradale, il Dipartimento del territorio comunica che è pure revocata la misura di carattere ambientale di fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi.

l’applicazione per smartphone «airCHeck», la quale permette di consultare in tempo reale l’evoluzione delle concentrazioni degli inquinanti principali in qualsiasi punto del territorio.