«In un momento nel quale non è possibile dare certezze assolute, le aziende ticinesi hanno bisogno perlomeno di una prospettiva; è pertanto indispensabile che il Consiglio federale dichiari il prima possibile la riapertura per le attività che garantiscono il rispetto delle norme di sicurezza vigenti. L’attività economica necessita di una chiara visione e la riapertura va annunciata con un sufficiente anticipo per permettere alle nostre aziende di organizzarsi al meglio: è inaccettabile e irriverente l’ipotesi 19 marzo vs 22 marzo con un improponibile preavviso di 3 giorni, 2 dei quali festivi!», si legge nella nota firmata da Suter e resa pubblica oggi.

Il presidente di GastroTicino e vicepresidente di GastroSuisse, oltre a chiedere «la massima velocità nel versare gli indennizzi legati ai casi di rigore», sostiene anche quanto sia «fondamentale e imperativo, che il Consiglio federale presenti, a più di un anno di distanza, una chiara visione per la ripartenza, nella quale l’attività economica non sia relegata in secondo piano, ma sia una componente essenziale, parallelamente alle puntuali valutazioni sanitarie, anche per le implicazioni sociali che certe “non decisioni” implicano. Ulteriori chiusure non suffragate da datti, cifre e dati comprovati e chiari, non sono pertanto né accettabili né sostenibili», conclude il comunicato.