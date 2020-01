Gioia e soddisfazione, infatti, sembrano essere sentimenti comuni nelle principali stazioni del nostro cantone, come ci conferma Andrea Rinaldi, responsabile del marketing degli impianti di risalita di Airolo- Pesciüm: «Sta andando alla grande, abbiamo un 25% di media in più rispetto agli altri anni con punte di 2.200 persone sabato 28 dicembre. Il trend è buono e il meteo ci aiuta». A nord del Ticino, quindi, i pronostici sino alla fine della stagione sembrano essere più che positivi e non presentano problemi. Anzi, precisa Rinaldi, «oltre al bel tempo, abbiamo anche la fortuna che in Svizzera tedesca pare non ci sia tanta neve, infatti circa il 40% della clientela viene da oltralpe».

Emozionato e molto soddisfatto Remo Signorelli, presidente degli Amici del Nara, che dopo aver passato la scorsa stagione a lottare contro condizioni climatiche per niente favorevoli, quest’anno non è rimasto a bocca asciutta: «Abbiamo avuto giornate splendide e lavorato il doppio rispetto al 2018. Passiamo mesi a preparare gli impianti e quando succedono inconvenienti come quelli della passata stagione è abbastanza deprimente». I brutti ricordi hanno lasciato il posto ad «una stazione piena di gente, persone che si divertono, sorridono e tornano a casa soddisfatte delle giornate passate da noi». A Campo Blenio la settimana di Natale è stata particolarmente travagliata - complice la pioggia che è arrivata a fare visita proprio in un momento poco opportuno –, costringendo il comprensorio turistico a una chiusura forzata. Niente di grave, però, perché nonostante l’inconveniente climatico «abbiamo aperto con il botto», ci spiega Denis Vanbianchi, responsabile della stazione sciistica. «Ad oggi abbiamo passato le 5.000 persone e le giornate di bel tempo ci hanno dato una mano. Grazie al meteo e soprattutto alla neve – nettamente maggiore rispetto all’anno scorso – abbiamo avuto un incremento rispetto al 2018». «Quando ci sono neve, sole e gli impianti funzionano si sta sempre bene», ci dice Luca Müller, responsabile della sicurezza delle piste e del soccorso degli impianti sciistici di Carì. «Rispetto al 2018 abbiamo avuto un incremento circa del 20% e, in totale, ci hanno fatto visita 10.000 persone». A fare decisamente il botto è stata la stazione di Bosco Gurin, che ha registrato un record con un picco giornaliero assoluto di 2.200 persone che hanno scelto la località turistica per sfruttare al meglio le giornate di sole. «Siamo più che soddisfatti - rileva la responsabile dell’ufficio stampa Karin Zanolini -, sono cifre mai viste in un solo giorno». Le condizioni ottimali e l’affluenza da record hanno costretto l’impianto di risalita persino ad aumentare la presenza di collaboratori per far fronte alla grande voglia di sciare degli amanti della montagna.