La pandemia ha creato nuovi bisogni, ma anche un nuovo impegno e nuove forme di solidarietà. Ne abbiamo parlato con Marco Fantoni, direttore di Caritas Ticino, che in questa situazione di crisi si è trovata al fronte e ha potuto beneficiare di una nuova sensibilità nella popolazione.

La crisi legata alla pandemia ha aumentato i bisogni di una parte della popolazione. Come stanno rispondendo i ticinesi a questa «emergenza»?

«Dal nostro osservatorio rileviamo come il tema della solidarietà continui ad essere presente nella popolazione. Storicamente in Svizzera e in Ticino l’attenzione a chi è maggiormente in difficoltà è sempre stata rilevante. Lo vediamo sia in piccole azioni locali, anche a livello personale e discreto, sia con i gruppi e associazioni che si sono mossi e si muovono attualmente,...