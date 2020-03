«Sono a disposizione per fare la spesa a chi non se la sente di uscire di casa»: suonano più o meno così i numerosissimi annunci pubblicati sui social e affissi negli androni dei palazzi un po’ in tutto il Ticino. È la solidarietà ai tempi del coronavirus, un modo per essere vicini alle fasce più deboli della popolazione, quelle maggiormente esposte ai rischi del Covid-19. In molti si sono offerti non solo di fare la spesa, ma anche di portare a spasso gli animali domestici e occuparsi di piccole commissioni in particolare per gli anziani. Ci si organizza come si può in un momento difficile e di forte incertezza per tutti.

A Lugano e negli altri centri del cantone anche gli esercizi pubblici si stanno attrezzando per venire incontro alle esigenze della popolazione nei confronti della quale l’invito del medico cantonale Giorgio Merlani è stato chiaro: evitare gli assembramenti. «L’appello delle autorità è alla responsabilità individuale, - ha spiegato ieri Merlani ai microfoni della RSI - che non è intesa come banalizzazione del tema. Se, per evitare l’assembramento, le persone rinunciano alle partite di calcio ma poi si trovano tutte insieme al bar a mangiare e bere il problema non si risolve ma si acuisce: il cittadino deve rendersi conto che il tema e serio».

Molti si rivolgono alla consegna a domicilio offerta da alcuni ristoranti o da servizi specifici. Come ci conferma Giulia Del Bue, CEO di Divoora - il servizio di consegna a domicilio che opera su tutto il territorio cantonale, dal Mendrisiotto al Locarnese, - si registra un aumento delle richieste. «Stiamo lavorando di più e aumentano i ristoranti che puntano sulla promozione del servizio perché stanno facendo fatica». Anche per i driver non manca la sensibilizzazione: «Abbiamo elaborato alcune direttive per la tutela dei nostri dipendenti addetti alle consegne, come l’uso di guanti in lattice e di soluzioni alcoliche per disinfettare, - continua - si cerca inoltre di prediligere il pagamento online. Molti clienti chiedono di lasciare l’ordine fuori dalla porta così da evitare il contatto». Infine, spiega Del Bue, la società è pronta ad offrire ai ristoranti l’opzione di continuare con le consegne nel caso in cui i locali dovessero chiudere: «Questo permetterebbe all’esercente di tenere aperta solo la cucina e continuare a lavorare per ammortizzare i costi».

Anche diversi ristoranti del centro città hanno dato il via a iniziative che prevedono la consegna del pranzo a domicilio o sul posto di lavoro. Lo stesso vale per negozi, botteghe e supermercati che promuovono la consegna della spesa a domicilio. «Non volete uscire? Arriviamo noi con tutto il necessario» recita ad esempio l’annuncio di un negozio di alimentari di piazza Cioccaro. Anche nei paesi più piccoli ci si organizza. Ad esempio il Municipio di Melano, in collaborazione con il Gruppo amici terza età, ha deciso mettere in atto un servizio di consegna a domicilio della spesa per le persone in età AVS che non possono contare su parenti o conoscenti. La spesa, su indicazione dell’anziano, avverrà nei negozi situati in territorio di Melano (alimentari, macelleria, panetteria, farmacia) e verrà portata gratuitamente a casa del richiedente. Coloro che fossero interessati al servizio sono pregati di contattare la Cancelleria comunale di Melano allo 091/648.28.56 oppure la signora Marija Zanetti 077/442.91.59 (responsabile Gruppo amici terza età).

Le iniziative nel Mendrisiotto

L’emergenza sanitaria ha creato sta creando un circolo virtuoso anche nel Mendrisiotto, dove la tendenza sembra essere quella i non farsi cogliere impreparati e lasciarsi sopraffare dagli eventi. Così c’è chi decide di abbassare le serrande del proprio bar per «dare priorità alla salute di personale, collaboratori e clienti» – del caso del Dolce Tentazione di Mendrisio vi abbiamo già parlato ieri – e chi invece fa un passo - letteralmente - verso i propri clienti e le fasce della popolazione cosiddette «a rischio». Le iniziative di consegna a domicilio si stanno ad esempio moltiplicando. Parallelamente c’è poi chi (davvero tanti) si mette a disposizione delle persone che non vogliono o possono uscire di casa, soprattutto gli anziani, proponendosi per fare al loro posto le commissioni, oppure per portare a spasso i loro cani. C’è poi anche chi mette a disposizione posti letto al personale sanitario frontaliere. Sui social in queste ore le iniziative si moltiplicano. Ve ne illustriamo qualcuna, senza fare nomi perché in questi casi è il gesto che conta. A Riva San Vitale c’è ad esempio una macelleria con negozietto che propone agli anziani (e a chi ne ha bisogno) la consegna a domicilio di pasti già pronti solo da riscaldare. Nella località lacustre ci sono poi anche un ristorante che ha deciso di introdurre la consegna a domicilio delle pizze e un bed and breakfast che propone camere a prezzi ridotti per i pendolari («per agevolare il lavoro di tutti»). A Mendrisio un noto grotto ha parallelamente introdotto la consegna a domicilio dei pasti («per tutti ma soprattutto per gli anziani»). Un negozio di Castel San Pietro garantisce poi la consegna a domicilio della spesa agli over 65. Sempre a Castello una macelleria ha introdotto l’ordinazione telefonica, così da non dover far aspettare i propri clienti in negozio davanti al bancone. Della consegna a domicilio di generi alimentari si sta occupando anche la politica. Proprio questa mattina con un’interrogazione inoltrata al Municipio di Mendrisio il Gruppo Lega ha infatti chiesto di predisporre un servizio di consegna a domicilio gratuito per generi alimentari e beni di prima necessità alle persone anziane. A Vacallo il Municipio, in collaborazione con il negozio di paese, ha invece già introdotto il servizio: gli over 65 possono beneficiare della consegna a domicilio della spesa, gratuitamente.

Le iniziative nel Sopraceneri

Gli appelli rivolti soprattutto alle fasce più deboli della popolazione si fanno largo anche nel Sopraceneri. E proprio agli anziani e alle persone con problemi di salute, residenti a Camorino, si rivolge il locale Patriziato. Per chi fosse impossibilitato a fare la spesa, o non se la sentisse di uscire di casa considerata la situazione di emergenza, l’amministrazione patriziale si mette volentieri a disposizione. Ci si può annunciare inviando un e-mail all’indirizzo cremorasco@gmail.com o telefonando dalle 16.30 ai numeri seguenti (eventualmente lasciando un messaggio in segreteria): 079/520.12.52 (Pietro), 079/712.51.31 (Simone), 079/819.80.69 (Giulia). La spesa, fatta dai volontari alla Migros o alla Coop, verrà poi consegnata il lunedì, mercoledì e venerdì sera, o al sabato mattina. Il Patriziato di Camorino si rivolge anche a chi volesse mettersi a disposizione. «Senza allarmismi ma con l’obiettivo di non far correre rischi inutili alle persone più vulnerabili», come ha scritto su Instagram il capodicastero Salute e bisogni sociali Nicolò Parente, anche il Comune di Lumino scende in campo per dare una mano in queste difficili settimane. «Grazie alla disponibilità dell’Associazione Centro Incontro terza età e della locale sezione Samaritani “abbiamo deciso di offrire la possibilità di ricevere a casa settimanalmente la spesa». Maggiori informazioni verranno rese note in giornata.

I numeri d’emergenza

Ricordiamo infine che le autorità cantonali invitano i cittadini che avessero avuto contatti diretti con casi confermati in Svizzera o all’estero o che comunque presentassero sintomi delle vie respiratorie inferiori (tosse o difficoltà a respirare) e febbre a evitare di presentarsi spontaneamente nelle strutture sanitarie, ma di rivolgersi esclusivamente per telefono al proprio medico di famiglia, al Servizio di guardia medica (091/800.18.28) o alla Centrale di soccorso 144 nei casi urgenti o ai Pronto soccorso del Cantone (previo contatto telefonico).

