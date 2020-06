Il Ticino è terra di centenari. Secondo le cifre pubblicate ieri dall’Ufficio federale di statistica (UST), il nostro cantone su scala nazionale si posiziona infatti sul terzo gradino del podio per numero di centenari ogni 100.000 abitanti.

La sfida

Un fenomeno, quello dell’invecchiamento della popolazione, che non è certo nuovo nel nostro cantone. Non a caso, in uno studio dell’Ufficio cantonale di statistica pubblicato qualche anno fa, si stimava «nel 2040 le persone di 65 anni e più rappresenteranno il 31,4% del totale della popolazione, mentre a fine 2015 erano il 21,8%». Secondo questo studio «anche gli ultraottantenni aumenteranno, passando da 22.092 del 2015 ai 46.043 del 2040 (ovvero dal 6,3% all’11,1% dell’intera popolazione ticinese)».

A questo proposito, il presidente dell’Associazione ticinese terzà età (ATTE) Giampaolo Cereghetti, da noi raggiunto sottolinea che «è una questione che tutte le società sono chiamate ad affrontare. E la risposta non è sicuramente quella di pensare all’anziano come a un problema». Anzi, secondo Cereghetti «bisognerebbe valorizzare il più possibile il loro ruolo nella società, approfittando della loro esperienza e soprattutto permettendo loro di rimanere il più attivi il possibile. Gli anziani non devono essere destinati all’isolamento, perché c’è tutta una parte di anzianità che è fatta di persone attive che hanno dato molto al Paese».

Per fare ciò, evidenzia il presidente dell’ATTE, «a mio modo di vedere l’unica risposta risiede nelle strategie intergenerazionali. Non dobbiamo ghettizzare gli anziani, ma permettere lo scambio tra le generazioni. Ad esempio ripensando il concetto di abitazione per concepire luoghi in cui venga ricreato il senso di comunità che è un po’ andato perso, e tramite il quale anche l’anziano possa dare il suo contributo. Molti di loro, anche centenari - e l’ATTE ne conta una quindicina - sono ancora molto lucidi e hanno moltissimo da dare. Durante la crisi del coronavirus, abbiamo visto molta solidarietà nei confronti degli anziani. L’auspicio è che questo valore non vada perso».

©CdT.ch - Riproduzione riservata