«La chiusura del FoxTown è una misura economica corretta visto che di solito lavora con i turisti che arrivano dall’estero, turisti che ora chiaramente non ci sono». Così Enzo Lucibello, presidente dell’Associazione dei distributori ticinesi (DISTI) alla quale aderiscono le maggiori insegne della grande distribuzione e i centri commerciali. Secondo Lucibello, Tarchini «forse ha anticipato i tempi rispetto a quello che potrebbe succedere un po’ ovunque prossimamente». A chi invoca chiusure generalizzate per evitare assembramenti di persone, risponde spiegando che la vendita offre sia un servizio essenziale (beni di prima necessità) che non essenziale: «L’apertura dei negozi che offrono i servizi essenziali, come i supermercati, va garantita. Per questo sono state inasprite le misure di sicurezza legate all’igiene dei dipendenti e degli strumenti utilizzati (bilance, carrelli, eccetera ndr.)». C’è però chi dice che non è abbastanza. Risponde Lucibello: «La nuova direttiva è stata introdotta ieri: le regole ci sono e e ci si sta adoperando per metterle in atto, per questo sarà necessario personale supplementare». Per quanto riguarda invece i beni voluttuari, quelli non necessari per al sostentamento, il nostro interlocutore spiega che «ognuno è libero di decidere se ridurre gli orari di apertura oppure chiudere e alcuni hanno già manifestato intenzioni in questo senso: ogni negozio si adatta alla sua clientela. Auspico che ora la politica intervenga: oltre alla misura del lavoro ridotto è necessario che ci sia la possibilità di attingere da un fondo speciale per scongiurare il rischio che i piccoli negozi chiudano per non riaprire più».