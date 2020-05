Una ricerca del Politecnico di Losanna in collaborazione con la Johns Hopkins University of Baltimora tratteggia scenari preoccupanti per la seconda ondata. Christian Garzoni si sente di dire?

«I ricercatori del politecnico di Losanna (EPFL) hanno eseguito varie simulazioni simili a modelli analoghi presentati per altri paesi. Il modello simula il numero di casi di COVID-19 e l’impatto sul sistema sanitario, in particolare i pazienti ricoverati negli ospedali e nelle cure intensive della Svizzera a seconda di quante e quali misure di contenimento dell’epidemia vengono implementate. Tutti questi modelli sono interessanti e importanti, ed è ottimo che grazie alle capacità dei politecnici possiamo disporre di queste analisi, che però avevamo già in parte predetto con modelli più semplici anche a livello ticinese all’inizio dell’epidemia. In Ticino abbiamo usato un modello aggiornato in tempo reale che ha permesso di monitorare l’epidemia e adattare man mano i posti disponibili».

In Ticino, stimiamo che il 5-10% della popolazione abbia contratto la malattia, quindi più del 90% è potenzialmente suscettibile

Si parla di potenziali milioni di contagiati solo in Svizzera. Dobbiamo avere paura?

«Come già detto più volte, attualmente solo una piccola percentuale della popolazione svizzera ha avuto contatto con il virus, in parte con sintomi e in parte asintomatici. Se prendiamo il Ticino, stimiamo che il 5-10% della popolazione ha contratto la malattia, quindi più del 90% è potenzialmente suscettibile. Il Ticino insieme a Ginevra e Vaud sono quelli più colpiti, mentre altre parti della Svizzera hanno avuto pochi casi e quindi tutta la loro popolazione potenzialmente a rischio. In questo contesto è chiaro che se lasciassimo diffondersi liberamente il virus, esso colpirebbe una buona parte della popolazione e il numero di centinaia di migliaia non mi stupisce, ma comprende, e sono la maggioranza, anche gli asintomatici e quelli con pochi sintomi. Questo è prevedibile, è il decorso di un’epidemia non controllata di questo tipo. Sappiamo che la COVID-19 è aggressiva e si diffonde facilmente nella popolazione, abbiamo toccato con mano il pericolo in Ticino quando la curva di aumento era esponenziale. I modelli non fanno che ricalcolarlo a livello svizzero».

Ma in sostanza cosa ci dice il modello matematico?

«Il modello dell’EPFL calcola l’effetto delle misure di contenimento: la curva può essere appiattita e il numero di casi sensibilmente ridotto o quasi azzerato, cosa quest’ultima che è stata fatta durante il primo blocco con il lockdown. Durante le epidemie si parla del numero R0: è il numero di persone che ogni ammalato contagia e più è maggiore di 1 e più il virus si diffonde nella popolazione, valori minori all’1 indicano invece che l’epidemia si sta estinguendo. La COVID-19 ha un valore elevato, più di quanto ci si aspettasse all’inizio, che viene stimato in assenza di misure di contenimento tra 2 e 5. Grazie alle misure possiamo ridurre il valore di R0 a dei valori più bassi, se il valore è superiore a uno, i casi tendono comunque ad aumentare. I ricercatori presentano prima una simulazione dove vengono levate tutte le misure insieme con un nuovo picco maggiore. Mostrano poi due modelli dove vengono mantenute diversi gradi di “contenimento”, uno più restrittivo con R0= 1,2, che mostra una curva relativamente piatta che dura dall’estate fino all’inverno inoltrato, con un picco basso di occupazione negli ospedali e nelle cure intensive, e un modello più “allentato per le misure (R0= 1,5)”, con dei picchi più importanti e della durata minore».

L’obiettivo ora è ottimizzare le interazioni sociali con le risorse del sistema sanitario per garantire la necessaria capacità negli ospedali

Il messaggio da cogliere per autorità e cittadini qual è?

«Il virus tenderà a circolare. Più mettiamo misure di contenimento che limitano i contatti e più circolerà a lungo ma con una curva piatta, permettendo agli ospedali di curare le persone che si ammalano. Questo è il vero obiettivo, ottimizzare le interazioni sociali con le risorse del sistema sanitario onde garantire la capacità degli ospedali per curare gli ammalati gravi e riducendo al minimo le restrizioni».

Tra le variabili chiamate a determinare l’ampiezza del fenomeno coronavirus-bis c’è l’allentamento delle misure. Oggi stiamo correndo troppo velocemente?

«Il virus si trasmette con il contatto diretto tra le persone. Più le persone interagiscono a distanza ravvicinata e più il virus si diffonde. Questo è innegabile e immutabile, fa parte della biologia di un virus. L’allentamento delle misure porterà a un aumento del virus circolante e delle infezioni. La velocità, la sequenza e le modalità di riduzione delle misure e quindi di riapertura è stata una scelta politica dettata dal Consiglio federale. Inoltre i tempi per vedere le conseguenze degli allentamenti sono relativamente lunghi, almeno due se non tre settimane. Infine modificare più misure di allentamento in parallelo, come ad esempio aprire la ristorazione, le scuole e i negozi nello stesso tempo, non permette di capire l’impatto della singola misura e, in caso di aumento incontrollato, bisogna obbligatoriamente richiudere tutto assieme, senza poter agire sulla misura più incisiva. Queste due considerazioni portano molti esperti a concludere che il processo di apertura è stato molto rapido, personalmente avrei preferito lasciare più spazio tra i vari gradini. Ma come detto la scelta è politica, del Consiglio federale».

Concretamente è impossibile ad esempio predire che effetto avranno singolarmente la riapertura delle scuole o quella degli esercizi pubblici sulla curva

L’osservazione di giorno in giorno dei nostri dati ci dà una soggettiva sensazione che porta a dire «sono sempre troppi». Ma ciò che conta è la valutazione degli esperti. Ci dica la sua?

«Il coronavirus è nuovo. Abbiamo imparato rapidamente molto, a livello mondiale moltissimi esperti in vari campi, dalla medicina ed epidemiologia alla matematica e salute pubblica, hanno analizzato il fenomeno e creato modelli di diffusione, come quello dell’EPFL. Dobbiamo però essere realisti: restano molti punti di domanda. È per quello che ritengo, e non sono il solo, che bisogna restare molto prudenti. Attualmente in numero di nuovi casi è stabile, indice che il virus è e resterà nella popolazione e l’allentamento, sicuramente necessario e benvenuto, porterà a un aumento. Per i modelli è estremamente difficile, se non impossibile, predire con certezza come la curva cambierà a seconda delle misure di apertura che vengono proposte: concretamente è impossibile ad esempio predire che effetto avrà la singola riapertura delle scuole o gli esercizi pubblici sulla curva. Inoltre non è chiaro fino a che punto la stagione calda possa portare, da sola, a un effetto protettivo, che poi sparirà con l’autunno. È per questo che dovremmo restare altamente vigilanti, e sono previste delle misure di monitoraggio a livello cantonale e nazionale molto strette onde detettare con anticipo di qualche giorno, più a lungo non è possibile, potenziali aumenti pericolosi. La politica si affida agli esperti per questo e ne dovrà trarre le conseguenze, in particolare anche agire rapidamente con eventuali future misure urgenti di nuova chiusura».

