Il Consiglio di Stato e lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) hanno organizzato un nuovo incontro informativo per aggiornare la popolazione sulla riapertura delle scuole dell’obbligo, prevista per il prossimo 11 maggio.

All’appuntamento, in diretta da Palazzo delle Orsoline, sono presenti Emanuele Berger, direttore della Divisione della scuola e coordinatore DECS, Tiziana Zaninelli, capo della sezione dell’insegnamento medio, e Rezio Sisini, capo della sezione delle scuole comunali.

IL VIDEO SU TELETICINO

LA DIRETTA

«Siamo convinti sia la scelta giusta per gli allievi»

Il primo a prendere la parola è stato il direttore della Divisione della scuola Emanuele Berger: «La scuola obbligatoria e pubblica è una conquista della nostra società e va difesa, anche nei momenti difficili». «La scuola a tempo pieno è pensata per colmare le mancanze socio-culturali. Un altro tema sono poi i bisogni psicologici degli allievi, la scuola non è solo apprendimento ma anche relazione. Quest’ultima diventa carente restando a casa». Inoltre, ha proseguito, «c’è il sapere, che con la scuola in presenza potrà essere approfondito». «La scuola è per tutti: un rischio dell’insegnamento a distanza è quello di perdere gli allievi più deboli», ha aggiunto. Inoltre, Berger ha spiegato che «non verranno fatte valutazioni sommative, non sarebbe giusto». Il direttore della Divisione della scuola ha quindi ripercorso le diverse tappe, dalla chiusura delle scuole alla loro riapertura parziale, a partire da lunedì. «Non tutto è stato perfetto, ma la scuola ha saputo rispondere ai vari bisogni», ha ammesso, rilevando che «le decisioni prese finora sono state determinate dalle decisioni di carattere sanitario e politico». «Siamo convinti sia la scelta giusta per gli allievi, ma anche nei confronti dei docenti», ha quindi spiegato Berger difendendo la scelta della riapertura.

«Il Ticino ha voluto garantire norme di protezione massima»

Guardando al resto del Paese, «la maggioranza dei Cantoni riprenderà a classi intere, la Svizzera romanda riprenderà prima a metà classi e poi a classi intere. Il Ticino fin da subito ha voluto garantire norme di protezione massima». «La scuola ha affrontato molte sfide - ha ricordato Berger - sia professionali che personali. Il mondo della scuola ha dovuto ripensare la programmazione didattica e anche rinunciare al raggiungimento di alcuni obiettivi, implementando l’insegnamento a distanza e garantendo l’accudimento». Il direttore della Divisione della scuola ha quindi ringraziato gli insegnanti e i direttori: «Ognuno ha dato il massimo impegno».

Il filmato del DECS che illustra i principali comportamenti da adottare a scuola per evitare i contagi.

Insegnamento a distanza: «Famiglie soddisfatte»

Per quanto concerne l’insegnamento a distanza, Berger ha spiegato che «si è lasciato ampio spazio di autonomia ai docenti e agli istituti. In breve tempo abbiamo allestito tutti i supporti necessari e formato gli insegnanti». Tracciando un primo bilancio, Berger ha fatto presente che «i nostri esperti stanno raccogliendo dati per fornire un quadro preciso, però stando al sondaggio della Conferenza dei genitori, la collaborazione con le scuole è stata definita buona dal 49% delle famiglie e ottima dal 30%. Ciò dimostra che, malgrado le difficoltà, la scuola è riuscita ad adempiere ai propri compiti».

Solo un istituto ha chiesto la deroga

Da parte sua Rezio Sisini, capo della sezione delle scuole comunali, si è concentrato sulla ripresa delle lezioni alle elementari. «La scuola ha dovuto attivarsi per garantire l’accudimento accanto all’insegnamento. Le autorità hanno dovuto cercare risposte per dare seguito alle direttive del DECS. Tutte le sedi - a parte una sola che ha chiesto la deroga (si tratta di Munusio, che riprenderà le lezioni da giovedì, ndr) - riapriranno lunedì. Un risultato importante», ha commentato Sisini. Il ritorno alla scuola dell’infanzia è invece facoltativo. Ma è stato condotto un sondaggio tra le famiglie: il 70% dei bambini tornerà comunque in classe lunedì.

Le 36 sedi di scuola media sono pronte: «Al rientro nessuna verifica»

«Tutte le 36 sedi di scuola media riapriranno», ha chiarito da parte sua Tiziana Zaninelli, capo della sezione dell’insegnamento medio. «I ragazzi potranno usare la palestra e l’aula magna. Sarà un modo diverso di vivere la scuola. Le mense riprendono l’attività in 11 sedi». Per quanto concerne la valutazione, Zaninelli ha spiegato che «sarà fatta in base al giudizio di gennaio, più alcune indicazione pervenute con la scuola a distanza. Abbiamo chiesto di tenere conto dell’impegno degli allievi. Non ci saranno verifiche né prove cantonali».

Assenze: «Nessun accanimento nei confronti del genitore, si punterà al dialogo»

Le assenze - sia per le elementari che per le medie - «saranno registrate come assenze giustificate». «Il docente però incontrerà la famiglia per capire le motivazioni che hanno spinto i genitori a tenere a casa i figli. La scuola «cercherà di rassicurare le famiglie». «Non ci sarà comunque un accanimento nei confronti del genitore, ma si vuole puntare sul confronto sano e costruttivo», è stato chiarito.

Una quindicina di docenti ha presentato il certificato per l’esonero

Rispondendo a una domanda, Berger ha spiegato che per il ritorno in classe a settembre ci sono tre scenari in base all’evoluzione della pandemia, ma è probabile - nella fase di convivenza col virus - che si proseguirà con una formazione mista (una parte a distanza e una in presenza). Per quanto riguarda gli insegnanti che hanno presentato un certificato medico che li esenta dalle lezioni in presenza, Berger ha confermato una quindicina di casi. Il DECS non dispone dei dati per le scuole comunali «che sono in mano ai Comuni e sono relativi ai datori di lavoro».

©CdT.ch - Riproduzione riservata