«In questi giorni i manager d’assalto di Manor Ticino sono in tour in alcune sedi per illuminare il personale entrando, si fa per dire, nei dettagli del come sarà raggiunto a livello locale, l’obiettivo finanziario/occupazionale deciso dalla direzione nazionale». A riferirne è il sindacato OCST in un comunicato in cui comunica quali sono le ripercussioni a livello cantonale dei tagli all’organico comunicati dalla casa madre dieci giorni fa, quando ha annunciato la soppressione di oltre 470 posti in tutto il Paese.