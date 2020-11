Da oggi, 16 novembre, sul sito dell’Associazione dei direttori delle Case per Anziani della Svizzera Italiana, verranno pubblicati quotidianamente i dati relativi all’andamento della pandemia COVID-19 all’interno delle case per anziani del Ticino. I dati odierni segnalano 26 nuovi residenti positivi, due residenti deceduti per coronavirus, 5 residenti deceduti per altre cause e un residente guarito. In totale, al momento sono 26 le case anziani con presenza di COVID, sulle 68 complessive. 286 i residenti al momento positivi. Da inizio pandemia, sono stati 61 i pazienti ospedalizzati, 183 i decessi per coronavirus, 775 i decessi per altre cause e 369 i residenti guariti.