Nel febbraio scorso, poco prima dell’inizio della pandemia, la già difficile situazione del mercato pubblicitario aveva richiesto l’introduzione di nuove misure di risparmio per il 2021, con la consapevolezza che, negli anni successivi, la tendenza del mercato non sarebbe migliorata. «Nel frattempo l’emergenza Covid-19 si è tradotta, per tutti i media, in un importante calo dei ricavi pubblicitari e nella cancellazione o rinvio di eventi sportivi e culturali», si legge in una nota dell’azienda. «La RSI, in quell’occasione, aveva annunciato il taglio di 12 posti di lavoro: 11 dei quali sono già stati realizzati grazie alla fluttuazione naturale e a pre-pensionamenti. Il nuovo piano di risparmio richiederà alla RSI la riduzione di ulteriori 34 posti di lavoro entro il 2024 e i licenziamenti non possono, ad oggi, essere del tutto esclusi. La direzione RSI affronterà la necessità di ulteriori tagli considerando la piramide anagrafica del suo personale, l’interesse delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori per pre-pensionamenti volontari e il potenziale di riconversione professionale presente in azienda. Questo anche grazie alle misure accompagnatorie che la SSR introduce in questa delicata fase e riguardanti, in particolare, la facilitazione del pre-pensionamento volontario e la creazione di un fondo di riconversione professionale. La composizione della piramide anagrafica in RSI indica che le fluttuazioni naturali (raggiungimento dei 65 anni di età) coinvolgeranno, tra il 2021 e il 2024, 70 collaboratrici e collaboratori».