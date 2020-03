Salgono a 99 i casi positivi di coronavirus confermati in Ticino. Due pazienti sono ricoverati in ospedale, mentre sette si trovano in terapia intensiva, ha confermato il medico cantonale Giorgio Merlani ai microfoni di Teleticino. Secondo «laRegione» tra i contagiati ci sarebbe anche un docente del settore postobbligatorio.