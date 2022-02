«Sono contento, ma non dimentichiamo le persone fragili»

Dopo oltre due anni di pandemia, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Due anni che però, in un modo o nell’altro, lasceranno il segno nella società. Dopo l’annuncio di Berna, ne abbiamo parlato con il presidente del Governo Manuele Bertoli.

Oltre due anni di pandemia hanno lasciato il segno nella popolazione. Cosa fare per ricucire questi strappi?«Vi sono strappi e strappi. Chi ha dovuto affrontare problemi personali a causa di un decesso in famiglia o di un COVID severo va rispettato nel proprio vissuto, chi ha sofferto per l’interruzione delle relazioni sociali alle quali era abituato va incoraggiato a riprenderle, chi ha subito danni economici in parte almeno è stato risarcito dagli aiuti miliardari messi in campo, ma potrebbe ancora avere delle conseguenze. Dobbiamo ancora inquadrare...