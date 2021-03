Pasqua in Ticino. Un tormentone. Fra polemiche, preoccupazioni e sorrisi. Sì, avete capito bene: sorrisi. Quelli degli albergatori sono a trentadue denti, volendo usare un’espressione abusata. Il perché è presto detto. Le prenotazioni crescono di giorno in giorno. E scaldano il cuore di chi, per mesi, ha sofferto la pandemia e le conseguenze legate a viaggi, spostamenti e vacanze. Bene, benissimo.

Occupazione al 90%

«Domani avremo diversi arrivi, 55 camere in tutto per un’occupazione che salirà al 90%. Di più, da qui a fine aprile saremo praticamente al completo». A parlare è Claudio Caser, storico concierge del Giardino di Ascona. «Fa piacere, è ovvio». I dati, a volte, raccontano anche storie. Dietro alla forte richiesta per il 5 stelle asconese, a detta di Caser, «si nasconde una voglia, un desiderio. Le persone cercano un po’ di coccole, sono stufe di stare in casa, di rivolgersi ai servizi di take away. Da noi, ma in generale in hotel, possono ritrovare un minimo di normalità. Siamo, vista la situazione, fortunati: possiamo aprire e possiamo offrire una vasta gamma di servizi. Tenendo sempre al centro di tutto la sicurezza: mascherine, distanziamento, igiene delle mani e misura della temperatura all’entrata dell’albergo».

Il Giardino, in ogni caso, veniva da un’estate fortunata. «L’occupazione era al 95%» precisa Caser. Ora, si appresta a vivere una Pasqua movimentata. E, appunto, piena zeppa di clienti. Al nostro interlocutore chiediamo se, come fa ad esempio il Kempinski di St. Moritz, non convenga subordinare l’ingresso in hotel a un certificato COVID negativo. «Non abbiamo pensato a questa ulteriore misura, anche perché non è prevista dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Ci atteniamo alle disposizioni delle autorità, punto. D’altra parte, a mio avviso è sufficiente mantenere le distanze, usare le mascherine e disinfettarsi le mani. Lo dico con cognizione di causa, visto che il nostro gruppo è proprietario di un albergo in Engadina: la stagione invernale si è svolta senza intoppi e, soprattutto senza nemmeno un contagio».

Detto degli ospiti, Caser assicura che il personale dell’hotel viene testato su base regolare. «Una o addirittura due volte la settimana, affinché i nostri collaboratori possano sentirsi un minimo più tranquilli e lavorare con maggiore serenità. Il che, si badi, non significa che i nostri dipendenti siano rilassati e non badino più alla sicurezza: le misure attualmente in vigore restano valide anche per loro. Attenzione sempre, ecco. Soprattutto pensando alle varianti in circolazione». A proposito di test, la struttura attende con trepidazione la presentazione della strategia cantonale. «Al momento non ce n’è una e chiaramente questo incide».

Proprio Ascona, in questi giorni, è balzata agli onori della cronaca. Si teme, in particolare, che i turisti causino ulteriori assembramenti. Con tutte le conseguenze del caso in termini di contagi. «Ma è appena stato annunciato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto» ribatte Caser. «Non sono i turisti ad assembrarsi. O meglio non sono gli unici, se vogliamo metterla in questi termini. La passeggiata sul Lungolago è affollatissima. Sempre. Poi, però, hanno chiuso il golf nonostante il distanziamento fosse garantito. Decisioni illogiche. Sarà nostra premura, ripeto, sensibilizzare i clienti».

Siamo piacevolmente sorpresi, i clienti hanno voglia di normalità

Qualche intoppo iniziale

Da Ascona a Lugano, dal Giardino allo Splendide. La musica, anche qui, non cambia: centralini intasati, server delle prenotazioni sotto pressione. «Siamo piacevolmente sorpresi» afferma il direttore Giuseppe Rossi. C’è voglia di normalità, già. «Una normalità purtroppo dimenticata. Il Ticino è il primo sud e offre tantissimo ai nostri clienti svizzero-tedeschi. A partire dal clima mediterraneo».

Riaperto da poco dopo una pausa, chiamiamola così, lo Splendide ha subito riabbracciato numeri confortanti. «Non tutto è andato per il verso giusto» prosegue Rossi. «Ci siamo trovati l’albergo quasi pieno e 120-150 coperti da soddisfare a cena. Purtroppo, si è creata una certa attesa. Ora, però, abbiamo ridefinito le procedure interne: la qualità, insomma, è garantita. Il resto dei servizi, invece, non è andato incontro a grosse difficoltà una volta riaperto l’albergo».

Il fatto che nei grandi alberghi la cena possa essere servita al ristorante ha fatto storcere più di un naso. «Come albergatore sarei ben felice se anche i ristoranti esterni agli hotel fossero aperti» chiarisce il direttore dello Splendide. «Ci permetterebbe di distribuire meglio la clientela, è chiaro. E di offrire un’esperienza gastronomica a 360 gradi». Turisti, ad Ascona come a Lugano, significa (anche) assembramenti. Rossi, però, la vede diversamente: «Lugano, piaccia o meno, è una destinazione turistica. E noi albergatori non possiamo certo scegliere quando fare arrivare gli ospiti. È importante che la popolazione comprenda l’importanza del turismo, soprattutto in un momento del genere. Possiamo attirare clientela di qualità. E poi nei prossimi anni le mete vicine diventeranno centrali. Possiamo far riscoprire una regione come la nostra, incastonata fra il Lago Maggiore e quello di Como: è un’opportunità unica».

Una chiusura sofferta

Dicevamo della chiusura temporanea. «In 134 anni di storia, lo Splendide non aveva mai chiuso le sue porte» racconta il direttore. «Abbiamo dovuto farlo. La decisione, non lo nego, è stata sofferta. Io, in qualità di responsabile, ho cercato di tenere motivata la squadra. Non volevo che, alla riapertura, venisse meno la qualità per cui siamo conosciuti e apprezzati».

In conclusione, anche a Giuseppe Rossi chiediamo se il «metodo Kempinski» possa funzionare anche allo Splendide: «Abbiamo pensato al check-in con tanto di test COVID negativo, ma poi ci siamo detti che una procedura del genere, non prevista dall’Ufficio federale della sanità pubblica, avrebbe creato un paradosso in termini di ospitalità. Non ci sembrava una scelta ideale, ecco. Abbiamo, questo sì, ridefinito i nostri concetti igienico-sanitari. E migliorato il flusso di clientela. Come? Limitando le camere disponibili: ne vendiamo meno di quelle che abbiamo realmente, così da poter garantire pasti e servizi di qualità ai nostri ospiti. Sarebbe impensabile offrire un servizio cena per 150 coperti in appena tre ore».

©CdT.ch - Riproduzione riservata