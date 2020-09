GastroTicino chiede alle autorità cantonali e comunali di valutare la possibilità di poter concedere facilitazioni per arredare e riscaldare le terrazze esterne o gli spazi sul suolo pubblico con tende, gazebi chiusi e altre strutture simili, sottolineando che «diversi Comuni hanno già concesso tali facilitazioni, consapevoli che si tratta di aiuti eccezionali per l’autunno-inverno 2020-2021». Secondo GastroTicino «gli aiuti di diversa natura a favore del settore della ristorazione e albergheria, d’estate hanno permesso di ridurre le conseguenze economiche negative delle restrizioni legate al coronavirus». L’associazione, a tal proposito, «oltre alla riduzione di tasse e distribuzione di buoni pranzo alla popolazione», cita in particolare «la messa a disposizione di spazi sul suolo pubblico, così da compensare i posti a sedere persi con il distanziamento sociale». Ma ora si guarda con preoccupazione all’evolversi della situazione meteorologica, con le temperature che si faranno sempre più rigide». Secondo GatroTicino: «Il permanere delle norme per arginare la diffusione del virus - che il settore ha sempre osservato con senso di responsabilità - farà sì che i locali avranno molti meno posti interni a disposizione della clientela. Clientela che, dovendo per forza restare all’interno dei locali, potrebbe anche accusare un certo senso di insicurezza. Le conseguenze, specie per i piccoli esercizi della ristorazione, saranno molto gravi e potrebbero portare anche alla chiusura, con il conseguente licenziamento di personale e impoverimento dell’offerta turistica e sociale. Ciò anche in considerazione del fatto che in molte Piazze non si svolgeranno o saranno in forse i grandi eventi di dicembre, come Locarno on Ice, i villaggi di Natale senza ristorazione e altri ancora; poter facilitare la realizzazione delle proposte d’arredo di cui sopra, consentirebbe ai ristoranti e bar di poter proporre un’alternativa alla popolazione, rendendo vive le piazze, sempre tenendo in considerazione le norme sul distanziamento sociale e gli assembramenti». GastroTicino invita i soci a «voler collaborare con le autorità locali e a proporsi alla clientela in modo originale e innovativo, così da poter evitare che la stagione invernale pesi in modo irreparabile sul loro futuro».