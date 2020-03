Vista l’attuale situazione d’emergenza, molte sezioni scout di Scoutismo Ticino, in collaborazione con i Comuni e negozi locali, hanno deciso di mettersi a disposizione per aiutare le persone anziane o con problemi di salute. L’associazione ha organizzato un servizio di spesa a domicilio (alimentari o prodotti farmaceutici). Tutti i volontari hanno un regolamento con le istruzioni sanitarie da seguire, viene sottolineato in una nota.