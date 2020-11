Pro Senectute Ticino e Moesano informa tutta la popolazione che in seguito alla diffusione della seconda ondata di coronavirus e conformemente alle disposizioni del DSS nei prossimi giorni verrà riattivato il servizio di spesa a domicilio. «Sarà possibile richiedere questo sostegno a domicilio unicamente se si è in difficoltà e se non si può contare su un altro aiuto (famigliari, amici, vicini, ecc.)», si legge nella nota.

La fondazione è alla ricerca di volontari interessati a mettersi a disposizione per aiutare le persone anziane in particolare difficoltà. In questo modo, «potremo offrire sostegno a quelle persone che non sono in grado di soddisfare in modo autonomo i propri bisogni di approvvigionamento di beni di prima necessità, a complemento dei servizi già presenti sul territorio». Il servizio sarà attivo dal 26 novembre. Il servizio è organizzato nel pieno del rispetto delle direttive emanate dell’Ufficio del medico Cantonale. Le persone interessate a collaborare quali volontari possono chiamare allo 091/9121717 o scrivere a volontariato@prosenectute.org.