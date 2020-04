Spesa e over 65, ma come funziona esattamente? Una domanda che si sono posti in tanti, giovani e meno giovani, dopo che la scorsa settimana il Governo cantonale aveva prolungato fino al 19 aprile anche le misure restrittive valide per gli anziani e le persone particolarmente a rischio.

Vediamo dunque di fare un po’ di chiarezza. Innanzitutto, il Consiglio di Stato ha invitato chi ha compiuto 65 anni o più a farsi aiutare da parenti o da terzi o usufruire dei servizi comunali appositamente organizzati per la consegna a domicilio della spesa (qui per la risoluzione del Governo).

Quello del Consiglio di Stato, va precisato, non è un divieto di fare la spesa ma una raccomandazione rivolta alle fasce particolarmente vulnerabili della popolazione. Anche e soprattutto in questo caso deve prevalere la responsabilità individuale e il Governo, per venire loro incontro, ha invitato la popolazione a lasciare loro a disposizione l’accesso ai negozi di generi alimentari nella fascia oraria mattutina fino alle 10 «per acquisti di necessità che non vengono fatti tramite i servizi comunali o la consegna a domicilio».

Durante l’infopoint a Palazzo delle Orsoline dello scorso 8 aprile il presidente del Governo Christian Vitta ha in ogni caso escluso che verrà negato l’ingresso a chi dovesse presentarsi dopo le 10. Insomma, a un anziano non è vietato andare a fare la spesa nel pomeriggio. La raccomandazione è quella di recarvisi nella fascia oraria mattutina, che i clienti più giovani dovrebbero quindi lasciare loro a disposizione.

Le altre raccomandazioni

Agli anziani e alle persone a rischio (ovvero quelle già affette da altre malattie e che dunque possono ammalarsi gravemente) è anche richiesto di restare a casa; di limitare gli spostamenti a quelli necessari per motivi medici, per improrogabili motivi di lavoro nell’ambito di un’attività autorizzata e per svolgere attività motoria nei pressi dell’abitazione; evitare di accudire minorenni; utilizzare il trasporto pubblico solo per necessità mediche o professionali.

