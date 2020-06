«Spesa in Italia? Rischio minimo, ma bisogna stare attenti»

Il momento è arrivato. Dopo l’annuncio di settimana scorsa del Dipartimento federale di giustizia e polizia, ieri il Consiglio federale ha confermato la decisione di riaprire da lunedì 15 giugno le frontiere svizzere con tutti gli Stati UE/AELS e con il Regno Unito. Se il via libera con Austria, Germania e Francia era già stato prospettato a metà maggio, l’allentamento delle restrizioni con l’Italia ha richiesto una valutazione più lunga. E ora, vista la situazione epidemiologica positiva, sarà possibile recarsi nella vicina Penisola anche solo per fare shopping, mentre gli italiani potranno raggiungere la Svizzera non solo per lavoro, ma pure per turismo. Ovviamente il Ticino è toccato direttamente dalla decisione del Governo in quanto, questa, significa un ulteriore riavvicinamento alla Lombardia, la Regione più duramente colpita dal coronavirus. I dati forniti quotidianamente dalla Protezione civile parlano di un numero di nuovi contagi altalenante che però in questi ultimi giorni è tornato a crescere: 99 casi il 10 giugno, 252 l’11 e 272 il 12. Come interpretare dunque questi dati? C’è da preoccuparsi in vista del via libera di lunedì?

Si raschia il fondo del barile

Secondo il noto virologo italiano Fabrizio Pregliasco, membro del comitato tecnico scientifico della Lombardia, nella Regione di confine ora c’è «un fuocherello». L’esperto infatti sottolinea che i nuovi positivi sono stati trovati perché «si sta raschiando il fondo del barile: una quota è data dalle RSA (Residenza sanitaria assistenziale, n.d.r.), una rappresenta i test sierologici del personale sanitario e un’altra le persone che si trovano in comunità». Insomma, si tratterebbe di casi sotto controllo e circoscritti. Pregliasco si dice convinto che «tra qualche settimana la Lombardia arriverà a un livello comparabile a quello delle altre Regioni, perché una realtà come Milano sta tenendo e questa è un po’ l’ultimo fronte».

Una decisione ragionata

«Milano, Bergamo e Brescia sono state le Province più colpite, mentre la parte alta della Lombardia è sempre stata tranquilla. Ieri i contagi registrati nel Comasco sono stati 4, mentre nel Varesotto 12» fa notare il virologo, rassicurando i ticinesi che intendono fare acquisti oltre confine. «Credo che la circolazione sia possibile e lo dico pensando anche ai frontalieri che si sono mossi in questi mesi. In un supermercato del Varesotto e del Comasco i rischi sono marginali, ci si può andare con una “vigile serenità”. Negli spazi chiusi servono attenzione, buonsenso e distanziamento sociale. Non possiamo comunque parlare di rischio zero assoluto». Secondo Pregliasco, «ormai siamo a un punto in cui il rischio è abbastanza calcolato». Non si tratta di una riapertura prematura per smorzare i problemi economici che in questi ultimi mesi hanno messo in ginocchio le attività commerciali. Il nostro interlocutore parla infatti di «una decisione ragionata, visti i dati epidemiologici in questa fase della pandemia».

Mascherina a portata di mano

Se in Ticino è caldamente raccomandata, in Lombardia la mascherina è obbligatoria: bisogna avere sempre con sé il dispositivo di protezione, nel caso si decidesse d’entrare in un esercizio pubblico. «La mascherina ha un senso negli ambienti chiusi, all’aperto non è così necessaria» commenta l’esperto, aggiungendo che «in Lombardia rimane ancora un aspetto precauzionale».

Arrivano i turisti italiani

Come detto, gli italiani da lunedì potranno attraversare la frontiera per concedersi una vacanza, una gita o una visita in Svizzera. La questione non è passata inosservata e negli scorsi giorni non è mancato chi ha chiesto controlli sanitari in dogana, per evitare che eventuali contagiati possano arrivare in Ticino. La domanda è: un monitoraggio del genere può essere realmente efficace? Secondo Pregliasco «i controlli sanitari in dogana sono infattibili e poco significativi». Il virologo ci rivela che l’idea è stata presa in considerazione anche dagli esperti italiani: «Abbiamo parlato di queste misure anche a livello regionale, ma il test sierologico serve più che altro a fini epidemiologici, per raccogliere i dati. Questi esami non danno una patente di immunità o sicurezza, visto che potrebbero esserci pure falsi positivi o falsi negativi. Un asintomatico inoltre non sarebbe rintracciabile. Il virologo non ha dubbi: «Il rischio è basso solo con le precauzioni di ordine generale, vanno sempre rispettate».

Il virologo italiano Fabrizio Pregliasco.

