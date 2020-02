Corsi base o attitudinali Nella prefazione viene innanzitutto sottolineato come la frequenza ai corsi base o attitudinali sia «statisticamente correlata a fattori inalterabili di tipo personale», come il sesso e la nazionalità. Un aspetto definito «problematico» e che «necessita un cambiamento». La suddivisione degli allievi del secondo biennio di scuola media in rapporto alla frequenza dei corsi attitudinali o di base, viene spiegato, mostra chiaramente che a frequentare tutti e due i corsi attitudinali sono tendenzialmente allieve (61.9% contro il 53.5% dei maschi), allievi svizzeri (63.8% contro il 38.3% degli stranieri) e allievi di lingua madre italiana (61.8% contro il 41.7% di altra lingua madre). Viceversa, viene sottolineato che a frequentare entrambi i corsi base sono invece tendenzialmente allievi maschi (27.8% contro il 21.6% delle femmine), stranieri (38.8% contro il 20.3% degli svizzeri) e allievi di lingua madre non italiana (34% contro il 22.3% degli allievi di lingua madre italiana).

In fondo alla classifica

Il Consigliere di Stato evidenzia infine che, «dal profilo politico il punto più critico e interessante su cui soffermarsi è però indubbiamente quello legato alla spesa pubblica per l’educazione». Bertoli rimarca che, «se ci limitassimo a guardare il Ticino potremmo essere contenti», poiché «dal 1990 al 2016 la spesa pubblica, o meglio, l’investimento per l’educazione, è cresciuto molto in termini assoluti e in maniera costante (seppur più moderata) in termini percentuali (dal 18.3% al 23% della spesa complessiva di Cantone e Comuni)». L’aspetto però più problematico sollevato da Bertoli riguarda il confronto con il resto della Svizzera: «La situazione è però decisamente meno rosea se si guarda al confronto intercantonale, dove siamo al 23.esimo posto in termini di spesa per l’educazione in percentuale alla spesa pubblica e al 24.esimo in termini di spesa per l’educazione in proporzione al PIL cantonale».