«È stato un anno molto, molto difficile. E complicato». Mery Belvedere ha appena chiuso la stagione. Sabato, ha organizzato l’ultimo matrimonio in agenda. Per lei, wedding planner per passione e lavoro, il 2021 è stato un continuo saliscendi sull’ottovolante. Emozioni e soddisfazioni, certo. Ma anche problemi e limitazioni. «Sono mancate le risposte» dice, riferendosi alle autorità. Sposarsi ai tempi del coronavirus, insomma, rimane un’impresa. «È stato un anno dominato dai dubbi. Li avevamo noi wedding planner, li avevano i fornitori e anche gli sposi non erano in chiaro. Ricordo bene l’incertezza e l’insicurezza di maggio-giugno». Diverse coppie, non a caso, hanno deciso di posticipare il «sì» a luglio, agosto e settembre. Ancora Belvedere: «È stato un periodo pesante. Parlavamo con i fornitori,...