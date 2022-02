In Svizzera sono 361 mila

Prima dei dati riferiti al Ticino l’Ufficio federale di statistica (UST) ha diffuso le cifre a livello nazionale. Il numero di frontalieri attivi in Svizzera nel quarto trimestre del 2021 si attestava a quota 361 mila, con un incremento del 5,1% rispetto allo stesso trimestre del 2020. Poco più della metà di tutti i frontalieri era domiciliata in Francia (55,4%), mentre il 23,7% e il 17,6% rispettivamente in Italia e in Germania. Negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri è salito da 312 mila nel quarto trimestre del 2016 a 361 mila nel quarto trimestre 2021, il che corrisponde a un incremento del 15,6%. Le cifre rimangono però provvisorie.