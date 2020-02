La percentuale di stranieri che beneficiano di prestazioni assistenziali è stabile poco sopra al 40% da una decina di anni. Lo comunica il Consiglio di Stato rispondendo a una interrogazione del deputato della Lega dei Ticinesi Massimiliano Robbiani. Fra il 2010 e il 2018 è passata dal 41% del 2010 al 42% del 2013, passando dal 44% del 2016 per poi arrivare al 43% del 2018. Su un totale di 7.974 beneficiari, il 43% erano stranieri (3.422), mentre il restante erano cittadini svizzeri (4.552). Nonostante ciò, il totale delle prestazioni assistenziali per stranieri è aumentato dai 26 milioni spesi nel 2010 ai 49 milioni e mezzo elargiti nel 2018.

Lugano in testa

Sia considerando i valori assoluti che le percentuali, è il distretto di Lugano ad accogliere il maggior numero di persone straniere in assistenza (1.348 persone che corrispondono al 39,4% del totale). Blenio (0,5%) e Vallemaggia (0,4%), invece, sono quelli con il numero minore. Tuttavia, prendendo la percentuale di stranieri in assistenza rispetto al totale della popolazione residente nel distretto, i tassi più alti risultano Mendrisio e Riviera (1,3%) e Bellinzona (1,2%), mentre i tassi più bassi si riscontrano in Vallemaggia (0,2%) e Blenio (0,3%).